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Arrêté

Caméra HD

CAM110SL/00

4.1

| (7) Avis | 86% recommandent ce produit

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Réalisez des vidéos Full HD encore plus réussies grâce à la technologie de stabilisation très efficace du caméscope ESee. Le double format d'enregistrement vous permet aussi bien d'enregistrer en HD ou dans un format moins lourd pour l'envoi par e-mail que de diffuser vos vidéos sur votre téléviseur jusqu'à 4 fois plus vite.

Voir tous les avantages

Avec stabilisateur avancé

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Batterie intégrée pour un rechargement pratique via USB

Flash, autofocus, détection du visage et du sourire

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Résolution jusqu'à 10 mégapixels pour des photos de qualité

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4.1

sur 6

7

Avis

86%

recommandent ce produit

2
1

11/09/2012

Nederland

Nederland

heerlijk toestel met goede resultataen

Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM110SL HD-camcorder

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM110SL HD-camcorder

11/09/2012

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

heerlijk toestel met goede resultataen

Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM110SL HD-camcorder

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM110SL HD-camcorder

15/07/2012

France

France

Simplicité et Ergonomie

Simple d'utilisation, bonne qualité photo et vidéo, compact

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM110SL Caméra HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM110SL Caméra HD

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