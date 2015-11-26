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BTM3160/12
Vol en krachtig geluid
U hoeft uw draagbare muziekspeler niet meer aan de kant te leggen wanneer u thuiskomt. Dit micromuzieksysteem van Philips beschikt over USB Direct en een audio-ingang, en u kunt zelfs draadloos muziek streamen via Bluetooth. Vanaf nu geniet u grenzeloos en probleemloos van uw favoriete muziek.
Bluetooth®
Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balance, Clear, Powerful, Warm en Bright. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.
3.3
van 5
12
Reviews & awards
fralo
26/11/2015
Deutschland
Sehr gutaussehendes Produkt
Ein sehr gutaussehendes Produkt, hat einen sehr guten Klang und Stereoeffekt, ist für diese Leistung sehr Preiswert, kann es nur weiter empfehlen und würde es sofort wieder kaufen, kann die nagativ Bewertungen nicht verstehen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM3160 Mini Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
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Daniel36
08/09/2015
Deutschland
Wow Efekt!
Diese Microanlage hat einen super Sound. Sie ist von der Bedienung sehr einfach gehalten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM3160 Mini Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
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Patti98
20/08/2014
Deutschland
Unschlagbar in dem Preissegment
Ich finde diese Anlage einfach nur Top. Der Sound ist sehr klar und die Bässe können absolut überzeugen. Die Funktionen sind umfangreich : So kann ich mich morgens vom Radio wecken lassen und Abends geht sie nach einer vorher bestimmten Zeit aus. Oder ich kann mir die RDS Infromationen ( meistens Namen der Titel ) der Radiosender anzeigen lassen. Die Wiedergabe kann über viele Medien erfolgen. Ich nutze aber hauptsächlich das kabellose Streaming über Bluetooth. Das klappt auch problemlos und die Verbindung bekommt wirklich jeder hin. Das einzige kleine Manko ist eventuell die Bedienung. Einige Funktionen kann man nur über die Fernbedienung steuern was eigentlich nicht schlimm ist. Nur springt die Anlage nicht immer direkt auf die Eingaben der Fernbedienung an. Da muss man etwas rumprobieren bis man die richtige Stellung raushat, damit die Anlage das Signal empfängt. Fazit : Also wer eine super Anlage zu einem Spitzenpreis sucht der wird hier fündig.
Ja, ik raad dit product aan
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Ja, ik raad dit product aan
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