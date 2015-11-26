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Micromuzieksysteem

BTM3160/12

3.3

| (12) Reviews & awards

Vol en krachtig geluid

U hoeft uw draagbare muziekspeler niet meer aan de kant te leggen wanneer u thuiskomt. Dit micromuzieksysteem van Philips beschikt over USB Direct en een audio-ingang, en u kunt zelfs draadloos muziek streamen via Bluetooth. Vanaf nu geniet u grenzeloos en probleemloos van uw favoriete muziek.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Vol en krachtig geluid

  • Bluetooth®

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balance, Clear, Powerful, Warm en Bright. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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3.3

van 5

12

Reviews & awards

2

26/11/2015

Deutschland

Deutschland

Sehr gutaussehendes Produkt

Ein sehr gutaussehendes Produkt, hat einen sehr guten Klang und Stereoeffekt, ist für diese Leistung sehr Preiswert, kann es nur weiter empfehlen und würde es sofort wieder kaufen, kann die nagativ Bewertungen nicht verstehen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM3160 Mini Stereoanlage

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08/09/2015

Deutschland

Deutschland

Wow Efekt!

Diese Microanlage hat einen super Sound. Sie ist von der Bedienung sehr einfach gehalten.

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Deze review is gemaakt voor BTM3160 Mini Stereoanlage

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20/08/2014

Deutschland

Deutschland

Unschlagbar in dem Preissegment

Ich finde diese Anlage einfach nur Top. Der Sound ist sehr klar und die Bässe können absolut überzeugen. Die Funktionen sind umfangreich : So kann ich mich morgens vom Radio wecken lassen und Abends geht sie nach einer vorher bestimmten Zeit aus. Oder ich kann mir die RDS Infromationen ( meistens Namen der Titel ) der Radiosender anzeigen lassen. Die Wiedergabe kann über viele Medien erfolgen. Ich nutze aber hauptsächlich das kabellose Streaming über Bluetooth. Das klappt auch problemlos und die Verbindung bekommt wirklich jeder hin. Das einzige kleine Manko ist eventuell die Bedienung. Einige Funktionen kann man nur über die Fernbedienung steuern was eigentlich nicht schlimm ist. Nur springt die Anlage nicht immer direkt auf die Eingaben der Fernbedienung an. Da muss man etwas rumprobieren bis man die richtige Stellung raushat, damit die Anlage das Signal empfängt. Fazit : Also wer eine super Anlage zu einem Spitzenpreis sucht der wird hier fündig.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BTM3160 Mini Stereoanlage

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Deze review is gemaakt voor BTM3160 Mini Stereoanlage

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