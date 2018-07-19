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Niet meer leverbaar
Ontspannen met lekkere muziek
Luister naar de muziek op uw smartphone, stream uw muziekbibliotheek via Bluetooth en speel MP3-CD's af op dit compacte, alles-in-een Philips-muzieksysteem. Laad al uw smartapparaten op, van smartphones tot tablets, met de ingebouwde USB-oplaadpoort.
30 W
Bluetooth®
Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.
MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.
4.2
van 5
10
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
deheerbagger
19/07/2018
Nederland
alles ineen BT mp3 usb geweldig
alles is er bijna compleet mis de koptelefoon aansluiting, als die er was zou je een BT koptelefoon kunnen aan sluiten en was de set een echte verkoop kraker. voor de rest echt Phillips alles werkt zonder gedoe duidelijke handleiding een voorbeeld voor andere
Deze review is gemaakt voor BTM2335 Micromuzieksysteem
Deze review is gemaakt voor BTM2335 Micromuzieksysteem
HansFox
28/11/2015
Nederland
Veel HiFi voor weinig geld
Een zeer compact strak en mooi uitziend HiFi systeem. Ik stond stomverbaasd wat een prachtig en zuiver geluid eruitkomt van dit systeem met een krachtige bass uit de kleine speakers. De radiozenders zijn zowel automatisch of met de hand te zoeken. Tijd, datum alles is kinderlijk makkelijk in te stellen. Voor dit geld heb ik een zeer goed geluid voor mijn zolder. In mijn huiskamer heb ik de Fidelio A5 waar ik ook goed over te spreken bent.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2335 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2335 Micromuzieksysteem
Montagnon25
26/08/2016
France
Très bonne chaine
Déjà un coup de chapeau à la logistique Philips... En effet, chaîne commandée un jeudi à midi, reçue par UPS le vendredi a 15 heures...De plus le son de cette chaine est excellent...Satisfait en tous points...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2335 Microchaîne
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BTM2335 Microchaîne