IPL-technologie voor thuisgebruik, ontwikkeld in samenwerking met dermatologen

IPL staat voor Intense Pulsed Light. De technologie maakt gebruik van warm zacht licht om het haar in een rustfase te brengen. Licht wordt naar de haarwortel gestuurd, waardoor het haarzakje wordt gestimuleerd om in een rustfase te gaan en het haar bij de wortel wordt losgelaten. Door herhaling van de behandeling neemt het haar dat teruggroeit geleidelijk af en wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad. Philips Lumea is klinisch getest en ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor een eenvoudige, effectieve en aangename behandeling, zelfs op gevoelige plekken, allemaal vanuit uw eigen huis.