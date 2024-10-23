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    • 20% Sneller*. Lichter**. Vrij van hitteschade********. 20% Sneller*. Lichter**. Vrij van hitteschade********. 20% Sneller*. Lichter**. Vrij van hitteschade********.

      Hair Dryer 7000-serie

      BHD713/10

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      20% Sneller*. Lichter**. Vrij van hitteschade********.

      Geniet van snelle professionele resultaten met de Philips 7000 Series haardroger. ThermoShield Advanced Technology leest en regelt actief de luchttemperatuur van de haardroger om je haar te beschermen tegen hitteschade*********.

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      Hair Dryer
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      Hair Dryer

      7000-serie

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      20% Sneller*. Lichter**. Vrij van hitteschade********.

      met ThermoShield Advanced Technology

      • ThermoShield Advanced
      • Waterion, mineraalion, 8x ionen
      • 60%********** haarglans boost
      • snel drogen in 4 minuten
      • Droog 20%** sneller dan een 2300W föhn
      ThermoShield Advanced beschermt je haar tegen oververhitting

      ThermoShield Advanced beschermt je haar tegen oververhitting

      Het systeem met dubbele sensor meet continu de temperatuur in uw kamer en past de droogtemperatuur 24.000 keer per sessie actief aan om uw haar te beschermen tegen oververhitting. Geniet van een 25% consistentere droogtemperatuur in elke omgeving******** .

      Krachtige luchtstroom voor 30% sneller drogen****

      Krachtige luchtstroom voor 30% sneller drogen****

      Onze innovatieve ventilatorbladen en speciaal ontworpen warmte-element werken om uw haar op magische wijze te drogen in slechts 4 minuten****.

      Waterionen brengen vocht in je haar

      Waterionen brengen vocht in je haar

      Voeg vocht toe voor zacht, gezond haar. De wateriontechnologie genereert meer dan 1000 keer meer water dan zonder ionisator.

      Mineraalionen beschermen tegen UV-straling****

      Mineraalionen beschermen tegen UV-straling****

      Houd uw haar glad en veelzijdig. Mineraaliontechnologie beschermt uw haar tegen schade aan het oppervlak veroorzaakt door UV-straling**** .

      Ionisch zorgsysteem met 8x meer ionen*****

      Ionisch zorgsysteem met 8x meer ionen*****

      Ionen versterken de glans van uw haar voor een glanzende styling zonder pluizen. Ons krachtige ionensysteem genereert tot 80 miljoen ionen per droogsessie*****.

      Nu 20% lichter voor comfortabel stylen**

      Nu 20% lichter voor comfortabel stylen**

      Het ergonomische ontwerp van de föhn is nu 20% lichter, zodat u tegelijkertijd stijlvol en comfortabel kunt zijn**.

      Intelligente warme en koude modus voor haar met 60% meer glans*

      Intelligente warme en koude modus voor haar met 60% meer glans*

      De intelligente functie zorgt voor een balans van warme en koude lucht die helpt om de glans van het haar te versterken*. De technologie detecteert de temperatuur van uw omgeving voor optimaal droogcomfort, het hele jaar door.

      Instelbare warmte- en ventilatorsnelheid voor elk haar en elke stijl

      Instelbare warmte- en ventilatorsnelheid voor elk haar en elke stijl

      Wees de baas over uw eigen stijl met 4 warmte-instellingen en 2 ventilatorsnelheden op het intuïtieve LED-paneel. Gebruik de Cool Shot-knop voor een intense burst om te stylen. Dit is een professionele functie voor professioneel stylen.

      22% minder energie verbruikt voor efficiënte styling*******

      22% minder energie verbruikt voor efficiënte styling*******

      De föhn verbruikt 22% minder energie tijdens het leveren professionele droog- en stylingresultaten****** .

      Droog haar 20% sneller dan een föhn van 2300W*

      Droog haar 20% sneller dan een föhn van 2300W*

      Het efficiëntere droogsysteem verbetert de luchtstroom, luchtdruk en warmteoverdracht, zodat de föhn compacter en lichter* is. Deze föhn van 1800 W is beter dan een Philips-föhn van 2300 W.

      Het magnetische opzetstuk voor styling kan moeiteloos worden bevestigd

      Het magnetische opzetstuk voor styling kan moeiteloos worden bevestigd

      Richt hete lucht op de plek waar u die nodig hebt. Het slanke opzetstuk voor styling kan magnetisch worden bevestigd, waardoor het perfect op zijn plaats klikt voor snel bijwerken en details.

      Volumediffuser met magnetisch opzetstuk

      Volumediffuser met magnetisch opzetstuk

      Stijl uw krullend haar moeiteloos met onze uniek gevormde diffuser. Geniet van stressvrij gebruik met ons magnetische opzetstuk dat gewoon logisch is.

      Technische specificaties

      • Accessoires

        Spuitkop
        11 m
        Magnetische diffusor
        Ja

      • Technische specificaties

        Wattage
        1800 W
        Spanning
        220-240 V
        Motor
        DC
        Kabellengte
        1,8 m
        Verbruik wanneer uitgeschakeld
        < 0,3 W

      • Kenmerken

        Ophanghaakje
        Ja
        Warmte- en snelheidsstanden
        8

      • Service

        2 jaar wereldwijde garantie
        Ja

      • Verzorgende technologieën

        Ionentechnologie
        • 8x ionen
        • Waterion
        • Mineraalion

      Badge-D2C

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      • Vergeleken met de Philips S5000-föhn van 2300 W.
      • * vs Philips MoistureProtect HP8280
      • * * gebaseerd op gemiddelde droogtijd van 4 minuten
      • * * * Gebaseerd op Kaukasisch haar van gemiddelde (40cm) lengte in laboratoriumomgeving, bij de hoogste snelheids- en warmte-instellingen. Werkelijke resultaat kan variëren.
      • * * * * Minerale ionenverzorging na 6 maanden van blootstelling aan UV-straling
      • * * * * * t.o.v. de HP8232/20 in de hoogste stand
      • * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 in de hoogste stand
      • * * * * * * * Thermoshield Advance-stand
      • * * * * * * * bij gebruik van warme koude modus versus natuurlijk gedroogd haar. Getest in een onafhankelijk testinstituut in de VS.

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