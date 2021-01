3D-inhoudsvisualisatie

Er worden softwareprogramma's bij het scherm geleverd, zodat u 3D-inhoud kunt afspelen en de visualisatieparameters voor 3D en 2D kunt bedienen. De werkelijke 3D-inhoud kan via aansluitingen worden gemaakt. Deze zijn beschikbaar voor populaire softwarepakketten voor 3D-animatie. Bestaande 2D- of stereo-inhoud kan worden omgezet in de 2D-plus-diepte-indeling. De 2D-plus-diepte-indeling is compatibel met bestaande compressieprogramma's, omdat de extra bandbreedte van de diepte smal is.