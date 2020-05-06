Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Gladde voeten van hiel tot tenen
De Philips Pedi Advanced maakt uw voeten van hiel tot teen zacht. Met de unieke draaiende schijf en het handgreepdesign verwijdert u moeiteloos, nauwkeurig en op zachte wijze eelt van de hele voet.
Met ultraprecisierand
Draaiende schijf
Nat en droog
Snoerloos en oplaadbaar
Het unieke draaiende epileerschijfje met precisierand geeft u zachte voeten van hiel tot teen. Het draaiende epileerschijfje en de precisierand verwijderen nauwkeurig en moeiteloos eelt op een zachte manier voor grote en kleinere gebieden.
Zachte behandeling voor uw huid dankzij het natuurlijke mineralen korund dat in de schijf is verwerkt.
Bekroond ergonomisch ontwerp waarmee u gemakkelijk bij uw hielen en tenen komt.
4.3
van 5
45
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Hanjer
06/05/2020
Nederland
Deze is echt fijn
Deze is echt fijn hij doet goed zijn werk zoals verwacht alleen een nadeel dat de schijven tijdelijk uitverkocht zijn hopen dat ze snel weer leverbaar zijn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl
Datum gebruik 2020-04-06
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl
Datum gebruik 2020-04-06
Vika_LT
28/12/2019
Nederland
Philips-medewerker
Veilig en makkelijk in gebruik!
[Employee of philipsglobal] Het is geheel veilig te gebruiken, risico om jezelf pijn te doen ermee is minimaal. Ik hoef zo nooit meer van die gekke mesjes te gebruiken om eelt te verwijderen. De enige minpunt is dat de schijven wat prijzig zijn + je hebt 2 standen bij het apparaat, maar het verschil in snelheid is minimaal.
Voordelen
Snel, veilig, gaat lang mee na opladen, heerlijk zachte voetjes!
Nadelen
2 standen verschil is minimaal, prijzige schijven
Deze review is gemaakt voor Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl
Datum gebruik 2019-08-28
Deze review is gemaakt voor Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl
Datum gebruik 2019-08-28
liesjuh
14/08/2018
Nederland
super tevreden over dit product
Ik heb echt enorme eelt vorming op de voeten vooral op de hielen met kloven erbij. Ik had al twee andere apparaten gekocht in het verleden. Die sloegen beide vast op mijn eelt. Maar met de pedi adavanced electrische voetvijl vliegt het eelt eraf en blijft zijn werk gewoon achter elkaar door doen. De batterij duur is ook meer als voldoende voor twee super lastige eelt voeten. Ik ben dan ook super blij met mijn aankoop en kan hem iedereen aanbevelen. Mocht Philips geïnteresseerd zijn in foto's voor en na gebruik dan ben ik bereid om deze te maken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl