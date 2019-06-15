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Arrêté
Des pieds doux du talon aux orteils
Philips Pédicure Advanced vous laisse les pieds doux, du talon jusqu'aux orteils. Son disque rotatif unique et le design de sa poignée vous permettent d'éliminer avec douceur et précision les durillons, du talon jusqu'aux orteils, en toute simplicité.
Bord fin ultra précis
Disque rotatif
Étanche
Sans fil et rechargeable
Le disque unique de rechange avec bord fin ultra-précis vous laisse les pieds lisses, du talon jusqu'aux orteils. Le disque rotatif et le bord précis vous permettent d'éliminer facilement les durillons en douceur, quelle que soit la taille de la zone.
Respecte la peau grâce au corindon minéral naturel du disque.
Le design ergonomique récompensé vous permet d'atteindre facilement vos talons et vos orteils.
4.3
sur 6
45
Avis
86%
recommandent ce produit
Marcosaps
15/06/2019
France
Efficacité inégalée chez d'autres produits
[Employee of philipsglobal] Enfin j'ai trouvé le produit efficace contre la corne formée au niveau de mes talons. Rapide, facile d'utilisation, efficace, avec un résultat au delà de mes espérances.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pedi Advanced BCR430/00 Embout pédicure électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pedi Advanced BCR430/00 Embout pédicure électrique
Alex22
29/08/2018
Deutschland
tolles Produkt!!!!!!!!!
sehr nützliches Produkt zu Hause und im Urlaub, einfach zu bedienen, gut reinigt Füße Ich empfehle!!!!!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische Fußfeile
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische Fußfeile
Hanjer
06/05/2020
Nederland
Deze is echt fijn
Deze is echt fijn hij doet goed zijn werk zoals verwacht alleen een nadeel dat de schijven tijdelijk uitverkocht zijn hopen dat ze snel weer leverbaar zijn
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl
Date d'utilisation 2020-04-06
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl
Date d'utilisation 2020-04-06