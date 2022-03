HD-videokwaliteit voor een kristalhelder beeld

Met de draadloze In.Sight HD-babyfoon kun je je baby in levendige details bekijken. Bekijk video's in HD-kwaliteit van 720 pixels. "720" heeft betrekking op de beeldresolutie en het aantal horizontale lijnen op het scherm. De "p" staat voor 'progressive scan', oftewel de volgorde waarin de lijnen in ieder beeld worden weergegeven. Met 720p resolutie is het beeld scherper en natuurgetrouwer.