CD-klepvergrendeling voor ononderbroken luisterplezier onderweg

De Philips CD-soundmachine levert zowel horizontaal als verticaal uitstekende prestaties. Om ervoor te zorgen dat de CD-klep niet per ongeluk opengaat wanneer de speler verticaal wordt gehouden, kan de klep alleen met behulp van een knop worden geopend. Bovendien beschikt de soundmachine over een vergrendeling voor de CD-klep, zodat de klep niet opengaat wanneer de knop per ongeluk wordt ingedrukt. Deze schuifvergrendeling bevindt zich boven op de soundmachine, buiten het bereik van kleine kinderhandjes, en is verborgen als de speler in de tas zit. Bij Philips is elk detail belangrijk.