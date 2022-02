Slim ontworpen FlexiDock om uw Android-telefoon aan te sluiten en op te laden

Het Philips FlexiDock is perfect voor Android-telefoons. Het is zodanig ontworpen dat de meeste Android-telefoons erop passen - of de connector nu aan de onderkant, zijkant of zelfs de bovenkant van uw telefoon zit. Deze extreme flexibiliteit is uniek in zijn soort en biedt aansluitingsmogelijkheden voor Android-telefoons van verschillende fabrikanten, waar deze de micro USB-aansluiting ook hebben geplaatst. Bovendien kunt u uw telefoon zowel verticaal als horizontaal in het dock plaatsen, zodat u uw Android-telefoon in het midden van de speaker kunt plaatsen.