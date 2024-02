Geavanceerde echo-onderdrukking voor vloeiende gesprekken

Zeer snelle en geavanceerde echo-onderdrukking voor een revolutionair handsfree, full-duplex gesprek op enkele meters van de luidspreker. Een adaptief algoritme onderdrukt echo's en voorkomt storende pieptonen als gevolg van de feedback van de luidspreker naar de microfoon. Dit is vooral handig in ruimten waar sprake is van veel galm zoals kantoren met weinig meubilair.