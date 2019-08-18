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Niet meer leverbaar
65PUS6703/12
Ultraslanke 4K UHD LED Smart TV
Ga lekker zitten en geniet van de rijke kwaliteit van 4K UHD op een Smart TV die extreem gebruiksvriendelijk is. Ga direct naar uw favoriete content met SAPHI. Dankzij Pixel Precise Ultra HD ziet het beeld er vloeiend en scherp uit en Ambilight maakt het geheel compleet.
164 cm (65") Ambilight TV
1100 Picture Performance Index
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Dankzij onze speciale software wordt het beeld in 6400 verschillende zones geanalyseerd en dienovereenkomstig aangepast, voor fantastisch contrast, levensechte beeldkwaliteit en een geweldige visuele beleving.
DTS HD zorgt voor een optimale geluidsverwerking door behoud van het oorspronkelijke geluid zodat u kunt genieten van een betere geluidskwaliteit uit uw luidsprekers met kristalheldere dialogen.
SAPHI is een snel, intuïtief besturingssysteem waarmee u immens plezier beleeft aan uw Philips Smart TV. Geniet van geweldige beeldkwaliteit en toegang met één knop tot een duidelijk pictogrammenmenu. Bedien uw TV met gemak en ga snel naar populaire Philips Smart TV-apps zoals YouTube, Netflix en meer.
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3.7
van 5
354
Reviews & awards
ronn
18/08/2019
België
Geverifieerde koper
TOP product
Zeer eenvoudige installatie. Fantastisch beeld. Eenvoudig te bedienen. Volledig boven mijn verwachtingen,... SUPER!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6700 series 43PUS6703 Ultraslanke 4K UHD LED Smart TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6700 series 43PUS6703 Ultraslanke 4K UHD LED Smart TV
Sama
10/04/2019
België
Zeer mooi toestel
Zeer tevreden van het mooie beeld en gebruiksgemak. Netflix kijken is een fluitje van een cent en via de browser kan je kijken wat je wil. Is eigenlijk een heel grote pc.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6700 series 65PUS6703 Ultraslanke 4K UHD LED Smart TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6700 series 65PUS6703 Ultraslanke 4K UHD LED Smart TV
Frans007
19/03/2019
België
Geverifieerde koper
Prima beeld, voor die prijs !
[Employee of philipsglobal] Prijs / Kwaliteit : Uitstekend ! Ambilight maakt het helamaal af .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6700 series 43PUS6703 Ultraslanke 4K UHD LED Smart TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6700 series 43PUS6703 Ultraslanke 4K UHD LED Smart TV
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.
Compatibiliteit hangt af van Wi-Fi Miracast-certificering in Android 4.2 of hoger. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor meer informatie.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.