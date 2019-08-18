Go to promotion

Assassin’s Creed game naar keuze t.w.v. tot €79

Meer informatie

ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

45 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Meest getoonde foto
  • Foto van afstandsbediening
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Afbeelding van aansluitingszijde
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Primaire afbeelding
  • Productfoto voorkant
  • Meest getoonde foto
  • Foto van afstandsbediening
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Afbeelding van aansluitingszijde
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

6700 seriesUltraslanke 4K UHD LED Smart TV

65PUS6703/12

3.7

| (354) Reviews & awards

Ultraslanke 4K UHD LED Smart TV

Ga lekker zitten en geniet van de rijke kwaliteit van 4K UHD op een Smart TV die extreem gebruiksvriendelijk is. Ga direct naar uw favoriete content met SAPHI. Dankzij Pixel Precise Ultra HD ziet het beeld er vloeiend en scherp uit en Ambilight maakt het geheel compleet.

Bekijk alle voordelen
TV brand claim gold

99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

met driezijdig Ambilight

Ultraslanke 4K UHD LED Smart TV

  • 164 cm (65") Ambilight TV

  • 1100 Picture Performance Index

  • HDR Plus

  • Pixel Precise Ultra HD

Micro Dimming optimaliseert het contrast op uw TV

Micro Dimming optimaliseert het contrast op uw TV

Dankzij onze speciale software wordt het beeld in 6400 verschillende zones geanalyseerd en dienovereenkomstig aangepast, voor fantastisch contrast, levensechte beeldkwaliteit en een geweldige visuele beleving.

Diepe bas en kristalheldere dialogen.

DTS HD zorgt voor een optimale geluidsverwerking door behoud van het oorspronkelijke geluid zodat u kunt genieten van een betere geluidskwaliteit uit uw luidsprekers met kristalheldere dialogen.

SAPHI. De slimme manier om te genieten van uw TV.

SAPHI. De slimme manier om te genieten van uw TV.

SAPHI is een snel, intuïtief besturingssysteem waarmee u immens plezier beleeft aan uw Philips Smart TV. Geniet van geweldige beeldkwaliteit en toegang met één knop tot een duidelijk pictogrammenmenu. Bedien uw TV met gemak en ga snel naar populaire Philips Smart TV-apps zoals YouTube, Netflix en meer.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.7

van 5

354

Reviews & awards

18/08/2019

België

België

Geverifieerde koper

TOP product

Zeer eenvoudige installatie. Fantastisch beeld. Eenvoudig te bedienen. Volledig boven mijn verwachtingen,... SUPER!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6700 series 43PUS6703 Ultraslanke 4K UHD LED Smart TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6700 series 43PUS6703 Ultraslanke 4K UHD LED Smart TV

10/04/2019

België

België

Zeer mooi toestel

Zeer tevreden van het mooie beeld en gebruiksgemak. Netflix kijken is een fluitje van een cent en via de browser kan je kijken wat je wil. Is eigenlijk een heel grote pc.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6700 series 65PUS6703 Ultraslanke 4K UHD LED Smart TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6700 series 65PUS6703 Ultraslanke 4K UHD LED Smart TV

19/03/2019

België

België

Geverifieerde koper

Prima beeld, voor die prijs !

[Employee of philipsglobal] Prijs / Kwaliteit : Uitstekend ! Ambilight maakt het helamaal af .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6700 series 43PUS6703 Ultraslanke 4K UHD LED Smart TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6700 series 43PUS6703 Ultraslanke 4K UHD LED Smart TV

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  2. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  3. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  4. (Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.

  5. Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.

  7. Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.

  8. Compatibiliteit hangt af van Wi-Fi Miracast-certificering in Android 4.2 of hoger. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor meer informatie.

  9. Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.