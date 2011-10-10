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Niet meer leverbaar
5FF2CMI/00
Elke foto vertelt uw verhaal
Geef uw digitale foto's weer met dezelfde kwaliteit en rijke kleuren van professionele afdrukken! Het Philips 5FF2CMI PhotoFrame stelt u in staat om op de gemakkelijkste manier zonder PC uw digitale foto's te bekijken. Bovendien past het apparaat met het slanke en stijlvolle ontwerp perfect bij uw interieur.
14,2 cm (5,6") LCD
14,2 cm (5,6") weergavegebied
De flexibele weergavemodi geven u de vrijheid om uw foto's op verschillende manieren te zien. Bekijk ze een voor een of als miniatuurweergaven om gemakkelijk te kunnen zoeken of om een diapresentatie van uw favoriete foto's te maken.
Het lijkt op een diapresentatie om foto's in collagevorm weer te geven waarbij verschillende foto's automatisch en willekeurig worden samengevoegd om onaantrekkelijke randen van foto's die kleiner zijn dan de schermgrootte te voorkomen.
Kleurendisplay haalt het beste in uw foto's naar boven met levendige, natuurgetrouwe kleuren door dezelfde kleuren weer te geven als de kleuren van professioneel afgedrukte foto's.
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3.0
van 5
1
Beoordeling
coenVdg
10/10/2011
Nederland
Dit produkt heeft een mooi design maar prestaties vallen wat tegen
De steelstofzuiger kan goed worden gebruikt als kruimelzuiger. De stofzuiger is dan handig in gebruik, omdat je niet hoeft te bukken. Zodra het op te zuigen stof wat moeilijker wordt (bv gruis uit kalkmuur) is de kracht ontoereikend.
Deze review is gemaakt voor 5FF2CMI PhotoFrame
Deze review is gemaakt voor 5FF2CMI PhotoFrame