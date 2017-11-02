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Niet meer leverbaar
39PHS4112/12
Ultraslanke LED-TV
Stijlvol design en een goede prijs-kwaliteitverhouding. De Philips 4100-TV met Digital Crystal Clear biedt HD-beeldkwaliteit, hoog contrast en helder geluid. Dit gebruiksvriendelijke model geeft een geweldige entertainmentervaring.
98 cm (39")
LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Wanneer onze teams een nieuwe televisie ontwikkelen, denken ze goed na over elk aspect: van technologie tot ontwerp. De ultramoderne voetjes zijn ontwikkeld om ruimte onder uw TV te creëren, daar waar normaal gesproken een traditionele standaard staat, en zorgen voor een nog intensere kijkervaring. Het effect? Een televisie die er mag zijn en die knipoogt naar de toekomst.
Vermijd kabelwirwar met een enkele HDMI-kabel die beeld- en geluidssignalen van uw randapparatuur naar uw TV overbrengt. Doordat HDMI de signalen ongecomprimeerd overbrengt, gaat de goede kwaliteit van de bron niet verloren. Samen met Philips EasyLink hebt u slechts één afstandsbediening nodig voor de meeste handelingen op uw TV, DVD-speler, Blu-ray-speler, set-top box of home cinema-systeem.
Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.
3.8
van 5
58
Reviews & awards
SurfnLove
02/11/2017
Nederland
Mooi helder beeld, prima geluid, zeer scherp geprijsd!
Beeld is scherp en kleurrijk. HD Ready voldoet prima, vooral bij kijkafstand 2-3 meter. Het geluid is gewoon goed. Prettig! En dat allemaal voor een zeer scherpe prijs. Philips bedankt!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 39PHS4112 Ultraslanke LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 39PHS4112 Ultraslanke LED-TV
Rovil
15/07/2018
België
TV led
bon produit dans son ensemble et jusqu'à présent (!). Attendons pour après et l'espoir que tout se passe bien pendant plusieurs années !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 39PHS4112 Téléviseur LED ultra-plat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 39PHS4112 Téléviseur LED ultra-plat
AGBX1
04/05/2018
België
Produit de très bonne qualité
cette TV est de très bonne qualité, comme tous les produits de la marque Philipps
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 39PHS4112 Téléviseur LED ultra-plat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 39PHS4112 Téléviseur LED ultra-plat
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.