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Niet meer leverbaar
32PHS4131/12
Ultraslanke LED-TV
Het stijlvolle design van de Philips 4100-serie met Digital Crystal Clear vormt een fraaie aanvulling op uw interieur. Geniet van de hoge beeldkwaliteit en een helder geluid voor een ontspannen entertainmentervaring.
80 cm (32")
LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Gestroomlijnd. Geavanceerd. Elegant. Nauwkeurig. Het Philips Ultra Slim-silhouet. Dat zo iets subtiels zo kan inspireren is niet verrassend, het is een verrijking van uw interieur.
Donker, mysterieus en ongelooflijk sterk. De zwarte standaarden van Philips tillen uw TV naar een hoger niveau. De duurzame constructie met een subtiel design straalt precies dezelfde elegantie en stijl uit als uw nieuwe TV. Het is een wonder dat zoiets kleins zo sterk kan zijn.
Philips heeft Digital Crystal Clear ontwikkeld voor een natuurlijk uitziend beeld, ongeacht de bron. Of u nu wilt genieten van uw favoriete series en films, het nieuws wilt zien of gezellig met vrienden wilt kijken, alles wordt weergegeven met optimaal contrast, en de beste kleuren en scherpte.
3.4
van 5
15
Reviews & awards
wieikben
01/08/2017
België
Mooie kwaliteits tv voor weing geld.
Jammer genoeg zat er geen beschrijving bij. Afstand bediening is erg onduidelijk bij het eerste gebruik. TV zelf super kwaliteit beeld zeer scherp geluid. Vooral de geluid functie van film is ideaal voor bij het bekijken van een actie film. Min puntje is niet duidelijk of de tv is als je hem uit drukt of in de stand-by staat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 32PHS4131 Ultraslanke LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 32PHS4131 Ultraslanke LED-TV
Matthias777
07/01/2018
Deutschland
Arbeitet sehr stabil
Im Gegensatz zu den philips TV mit Android arbeitet dieses Gerät mit DVB-T2 sehr stabil und zu meiner Zufriedenheit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV
Amano
08/06/2017
Deutschland
gut für den kleinen Preis
bei der ersten Inbetriebnahme fiel auf dass ein USB-Laufwerk angeschlossen weren kann. Getestet: die dritte Festplatte wurde erkannt, zwei andere nicht. Es ist nicht ersichtlich warum das so ist. weder in der Bedienungsanleitung noch in den technischen Angaben finden sich weiterführende Details. Man darf also spekulieren welche Festplatte in Verbindung mit diesem Gerät funktioniert. Die Festplatte muss auch am Fernseher formatiert werden, das ist normalerweise ein Hinweis, dass der Fernseher ein nicht Windows-kompatibles Betriebsystem verwendet. Als PC-Monitor ist der Schirm nur beschränkt tauglich, das Bild wirkt stark pixelig. Da gibt es eindeutig bessere Monitoren für weniger Geld. Trotzdem: als TV am Kabel macht er ein brauchbares Bild.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.