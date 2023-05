Milieuvriendelijk ontwerp en vlamvertragende behuizing

Duurzaamheid is het kernwoord bij Philips. De TV's van het bedrijf worden ontworpen en geproduceerd volgens onze EcoDesign-principes, waarbij we ons richten op milieuvriendelijke producten. Om dit te bereiken, verwijderen we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een lager energieverbruik, een lager gewicht, een efficiëntere verpakking en een betere recycling. Daarnaast hebben Philips-TV's ook een speciale behuizing die is gemaakt van vlambestendig materiaal. Onafhankelijke testen door brandweerkorpsen hebben aangetoond dat TV's soms branden die zijn veroorzaakt door externe bronnen kunnen verergeren, maar een Philips-TV doet dat niet.