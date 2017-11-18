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Niet meer leverbaar
24PFS4032/12
Ultraslanke Full HD LED-TV
Draagbaar en mooi. De Philips 4000-TV is ontworpen om te gaan waar u gaat. Dankzij het ultraslanke design en de strakke, witte behuizing past hij perfect in iedere kamer.
60 cm (24")
Full HD LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Omdat we weten dat u een TV met een klein scherm wilt die er net zo geweldig uitziet als presteert, heeft ons ontwerpteam een elegant frame met een stijlvolle witte en glanzende afwerking gebruikt. Dit frisse, moderne design past in elk interieur.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale HDTV's leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.
Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.
3.5
van 5
32
Reviews & awards
RCvan
18/11/2017
Nederland
Beste beeld in zijn klasse
Deze tv heeft een zeer helder beeld met mooie kleuren. We hebben deze tv voor op een kinderkamer gekocht en qua prijs is hij maar een paar tientjes duurder dan een goedkoper merk maar heb je wel meer HDMI en scart aansluitingen en veel betere beeld kwaliteit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFS4032 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFS4032 Ultraslanke Full HD LED-TV
LucaS74
02/09/2018
Italia
Ottimo acquisto
Tv dalle grandi prestazioni e caratterizzata dalla facilità di utilizzo. Design semplice ma d’effetto. Buon suono. Prodotto in linea con il marchio.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD
Yankeeuno
27/05/2018
Italia
Ottimo
Sinceramente i miei complimenti !!! Ho acquistato questo prodotto dopo averne visto diversi dello stesso tipo e modello…..ne cercavo uno che mi potesse dare tutte le caratteristiche sia di visione che di qualità, completo così non l'ho trovato, è l'unico. Per il prezzo pagato e lo sconto ottenuto è stato per me un vero affare !!! Grazie.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.