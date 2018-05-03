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Niet meer leverbaar
24PFS4022/12
Ultraslanke Full HD LED-TV
De Philips 4000-TV is gemaakt voor plezier en zorgt voor hoogwaardige beelden op een klein scherm. Hij is zo compact dat hij snel en moeiteloos kan worden verplaatst. Dankzij het minimalistische design is deze TV een welkome aanvulling in iedere ruimte.
60 cm (24")
Full HD LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Vermijd kabelwirwar met een enkele HDMI-kabel die beeld- en geluidssignalen van uw randapparatuur naar uw TV overbrengt. Doordat HDMI de signalen ongecomprimeerd overbrengt, gaat de goede kwaliteit van de bron niet verloren. Samen met Philips EasyLink hebt u slechts één afstandsbediening nodig voor de meeste handelingen op uw TV, DVD-speler, Blu-ray-speler, set-top box of home cinema-systeem.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale HDTV's leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.
Stijlvol, compact en licht. Met deze kleine TV kijkt u eenvoudig uw favoriete programma's in de keuken, blijft u op de hoogte van het nieuws terwijl u aan het werk bent in de garage en kunt u de sportuitslagen in de gaten houden tijdens een barbecue. Deze draagbare TV is uw beste maatje.
3.2
van 5
108
Reviews & awards
Schalker
03/05/2018
België
Geverifieerde koper
Degelijk toestel voor een goede prijs!
Het is een ideaal toestel om in de keuken opgehangen te worden. Werkt prima en de beeldkwaliteit is zeer goed. Jammer dat het geen bluetooth heeft.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFS4022 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PFS4022 Ultraslanke Full HD LED-TV
Sjaak2
16/11/2017
Nederland
Goede slaapkamer tv
Mooi scherp beeld veel mogelijkheden Analoge zenders Digitale zender DVB T2 en Satelliet ontvangst. Geluid minder maar dat kan ook niet anders met kleine behuizing luidsprekers. Veel aansluitingen eigenlijk mis je niks. Makkelijk om aan de muur te hangen met muurbeugel Jammer dat de afstandsbediening zo klein is toetsen veels te klein voor al om een zender te kiezen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFS4022 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFS4022 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ralfi123
15/08/2018
Deutschland
Geverifieerde koper
tolles Gerät
Schönes kleines Gerät, flach und sehr leicht mit einem guten Ton.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFS4022 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFS4022 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.