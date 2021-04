Wel nuttig, maar helaas niet zo charmant: neushaar. Soms groeit dit haar wat te lang of is er teveel neushaar aanwezig in de neusholten, waardoor het zichtbaar wordt. Veel mannen vinden dit vervelend en willen daarom het overtollige haar verwijderen. Dat kun je prima doen met een neustrimmer.

Met een neustrimmer verwijder je eenvoudig en pijnloos overtollig of ongewenst haar in de neus en het is een goede keuze als je je neushaar regelmatig wilt bijhouden. Trimmen is namelijk de meest veilige methode om een teveel aan haargroei in de neus te verwijderen zodat het niet meer zichtbaar is. Zo krijg je een frisse en verzorgde look.

Ons assortiment neustrimmers is ontworpen om gemakkelijk en op moeilijk bereikbare plekken haar te verwijderen. Niet alleen in je neus, maar ook op andere plaatsen, zoals in de oren of bij je wenkbrauwen en bakkebaarden. Gepatenteerde technologieën zorgen dat je krachtig, eenvoudig en comfortabel kunt trimmen, zonder dat haar wordt uitgetrokken.