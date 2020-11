Onze huidbeschermer zorgt voor een eenvoudige en veilige trimbeurt

Ons beschermende systeem bestaat uit een kap over de mesjes. Zo komen de mesjes nooit in contact met uw huid en wordt uw haar veilig naar het knipelement geleid. Het beschermende systeem is ontworpen om comfortabel en veilig te kunnen trimmen, zodat u zo weinig mogelijk haartjes mist en beschermd bent tegen trekkende bewegingen, sneetjes en wondjes.