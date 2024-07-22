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Betaal later met Klarna
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30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Haren gegarandeerd niet uitgetrokken
Beveiligingssysteem, ideale hoek
Volledig afspoelbaar, AA-batterij
2 wenkbrauwkammen, etui
Met de revolutionaire ProtecTube-technologie wordt het knipelement door een ultradun scheerbladkapje met afgeronde uiteinden beschermd om huidirritatie te voorkomen. Daarnaast is het knipelement zo ontworpen dat voorkomen wordt dat er haar vast komt te zitten tussen twee afzonderlijk bewegende mesjes. Er wordt gegarandeerd niet aan het haar getrokken.
De Philips-neustrimmer is zo ontworpen dat deze een ideale hoek heeft om haar in het oor, neus evenals wenkbrauwen te bereiken. Met de Philips-neustrimmer kunt u er zeker van zijn dat ongewenste haren efficiënt worden verwijderd.
Zowel het knipelement als het kapje hebben zeer precieze en scherpe scheersleuven om ervoor te zorgen dat alle haren snel en effectief geschoren worden.
4.2
van 5
526
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
22/07/2024
België
Geverifieerde koper
Neustrimmer
Bijna geluidloos en het ligt heel goed in de hand .
Voordelen
Bijna geluidloos
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Trimmer voor neus, oren en wenkbrauwen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Trimmer voor neus, oren en wenkbrauwen
KPTx
12/10/2020
België
Geverifieerde koper
Uitstekend product
Het maakt zijn beloftes waar, mijn man heeft geen pijn meer bij het trimmen omdat zijn haren hiermee geknipt en niet uitgetrokken worden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Trimmer voor neus, oren en wenkbrauwen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Trimmer voor neus, oren en wenkbrauwen
cedricj
13/05/2020
België
doet wat het moet!
apparaat is zeer uitgebreid, heeft alles wat het nodig heeft!
Voordelen
uitgebreid, batterij gaat lang mee
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Comfortabele neustrimmer en manicureset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Comfortabele neustrimmer en manicureset
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.