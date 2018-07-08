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Arrêté
Aucune sensation de tiraillement
Système de protection, angle idéal
Entièrement lavable, pile AA
2 sabots sourcils, housse
Avec la technologie révolutionnaire ProtecTube, l'élément de coupe est protégé par une grille ultra-fine avec bouts arrondis pour éviter les irritations cutanées. De plus, il est conçu pour empêcher les poils d'être pris entre deux lames en mouvement, afin d'éviter toute sensation de tiraillement.
La tondeuse nez-oreilles Philips a été conçue avec un angle idéal pour les sourcils et pour atteindre facilement les poils à l'intérieur des oreilles et du nez. Ainsi, vous êtes sûr que tous les poils indésirables seront coupés efficacement.
L'élément de coupe et la grille sont dotés de fentes de coupe aiguisées ultra-précises, pour une tonte rapide et efficace.
4.2
sur 6
526
Avis
86%
recommandent ce produit
IKKE
08/07/2018
België
J'adore cette version de trimmer
Par rapport à l'ancienne version il n'y a pas photo. Celle-ci est super pro. Tête inter-changeable permet de faire les favoris et le cou. IDEAL, Bon achat.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 5000 NT5171/15 Gentle nose, neck & sideburns trimmer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 5000 NT5171/15 Gentle nose, neck & sideburns trimmer
pipo28
09/04/2018
België
Très bonne machine
Pour le prix le machine est parfaite et facile à utiliser
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils
michelbond
10/02/2017
België
produit merveilleux
fini de se couper le bout de l'oreille avec rasoir divers. avec la tondeuse nez oreille c'est super
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Tondeuse nez-oreilles confortable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Tondeuse nez-oreilles confortable