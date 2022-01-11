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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
NT3650/16
100% comfort zonder te trekken
Beschermend systeem
Volledig afspoelbaar, AA-batterij
2 wenkbrauwkammen, etui
Bereik en verwijder ongewenst neus- en oorhaar eenvoudig en efficiënt. Zorg dat uw neusgaten schoon zijn voordat u het apparaat gebruikt. Steek de trimmer voorzichtig in uw neus (maximaal 0,5 cm) en beweeg de trimmer langzaam rond. Zorg er bij het trimmen van oorhaar voor dat uw oren vrij zijn van oorsmeer. Voor wenkbrauwhaar schuift u een van de twee kammen (3 en 5 mm) in de gleuven en trimt u met lichte druk tegen de haargroeirichting in, zodat u uw wenkbrauwen gelijkmatig kunt trimmen tot de gewenste lengte.
Het Protective Guard System is bedoeld voor neus, oor en wenkbrauwen. Het is ontworpen voor veiligheid en comfort en bedekt de messen om te voorkomen dat ze direct contact maken met de huid. Het is ook bedoeld om gemiste haren en een trekkend gevoel te minimaliseren.
Onze innovatieve dubbelzijdige precisietrimmer knipt snel en moeiteloos vanuit elke hoek en in elke richting.
3.8
van 5
279
Reviews & awards
Arthurio
11/01/2022
België
Geverifieerde koper
Geweldige kenmerken
Eenvoudige bediening, gemakkelijk weg te bergen om mee te nemen in handbagage
Voordelen
Klein en handig
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Neus-, oor- en wenkbrauwtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Neus-, oor- en wenkbrauwtrimmer
28/10/2020
België
Geverifieerde koper
Prima product
Doet wat het moet. Wel wat 'lawaai' maar ok. Compact.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Neus-, oor- en wenkbrauwtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Neus-, oor- en wenkbrauwtrimmer
TSTZ
21/04/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Doet wat het moet doen
Makkelijk te hanteren apparaat en tevens "pijnloos" wat bij eerdere apparaten die ik had zeker niet het geval was.
Voordelen
Snel in gebruik
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Neus-, oor- en wenkbrauwtrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Neus-, oor- en wenkbrauwtrimmer
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.