Maak de microvezelpads van uw Philips-stofzuiger regelmatig schoon en vervang deze wanneer het schoonmaakresultaat minder goed is dan voorheen.

U kunt de pad schoonmaken in de wasmachine of onder de kraan. Kies een zacht programma met een maximumtemperatuur van 60°C als u de pad in de wasmachine wast. Alleen op lage temperatuur drogen, niet bleken, strijken of chemisch reinigen. Maak de pad niet schoon in de vaatwasmachine.

U kunt nieuwe microvezelpads bestellen in onze Philips Online Shop.