Als je je Philips/Saeco-espressomachine regelmatig ontkalkt, krijg je altijd een heerlijke koffiesmaak en de ideale temperatuur. Als het Calc/Clean-lampje langzaam begint te knipperen, is het tijd om de machine te ontkalken. Volg de stappen of bekijk de video's over hoe je dit zelf thuis kunt doen. Gebruik bij het ontkalken van je espressomachine alleen Philips-ontkalker (ontkalkingsoplossing CA6700). De ontkalkingsinstructies kunnen verschillen afhankelijk van het specifieke model van je espressomachine. Raadpleeg de gebruikershandleiding of ga naar onze pagina

Philips 1200/2200/3200-serie ontkalken

Ontkalkingsprocedure:

1. Leeg het lekbakje en plaats het terug.

2. Verwijder de klassieke melkopschuimer of LatteGo van de machine, indien aanwezig

3. Als er een AquaClean-filter is geplaatst, verwijder je dit uit het waterreservoir

4. Leeg het waterreservoir en giet alle Philips-ontkalkingsoplossing erin. Voeg water toe aan de ontkalkingsoplossing in het waterreservoir, tot aan de Calc/Clean-aanduiding, en plaats het waterreservoir terug.

5. Plaats een grote kom (1,5 liter) onder de koffie- en watertuit

6. Schakel de machine IN.

7. Houd het Calc/Clean-pictogram 3 seconden ingedrukt en druk vervolgens op de knop start/stop om de ontkalkingsprocedure te starten

8. Tijdens de ontkalkingscyclus knippert het Calc/Clean-lampje om aan te geven dat de machine bezig is met ontkalken

9. De machine begint kleine hoeveelheden water te tappen via de koffie- en heetwatertuit 10. Laat de ontkalkingsoplossing door de machine lopen totdat het waterreservoir leeg is. Het lampje van het 'waterreservoir leeg'-pictogram gaat branden

11. Verwijder de kom

12. Verwijder het waterreservoir en spoel het met schoon water

13. Vul het waterreservoir met schoon water tot de Calc/Clean-aanduiding en plaats het terug in de machine

14. Plaats de lege kom terug onder de koffie- en watertuit en ga verder met de onderstaande spoelprocedure.



Spoelprocedure:

1. Druk op de knop start/stop om de spoelcyclus te starten. Dit proces duurt ongeveer 3 minuten

2. Tijdens dit proces gaan de lampjes op het bedieningspaneel aan en uit om aan te geven dat de spoelcyclus wordt uitgevoerd

3. Zodra er geen water meer uit de machine komt, is het ontkalkingsproces voltooid

4. De machine gaat nu automatisch opwarmen

5. Wanneer de lampjes in de drankenpictogrammen continu branden, is de machine weer klaar voor gebruik

6. Het AquaClean-lampje knippert even om je eraan te herinneren een nieuw AquaClean-waterfilter te installeren

7. Installeer en activeer een nieuw AquaClean-waterfilter in het waterreservoir