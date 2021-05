Het is belangrijk dat je de Philips- of Saeco-espressomachine schoon houdt voor optimale prestaties van de machine, de onderdelen en een optimale smaak van de koffie.Je vindt stapsgewijze reinigingsinstructies voor de espressomachine in de gebruiksaanwijzing. We hebben hieronder een aantal algemene instructievideo's toegevoegd over het schoonmaken van de machine en de onderdelen ervan.Besteed altijd speciale aandacht aan het schoonmaken van het melkcircuitsysteem in de koffiemachine. Probeer te voorkomen dat er melk daarin opdroogt, omdat opgedroogde melk moeilijk te verwijderen is.Ga voor specifieke reinigingsinstructies voor de espressomachine naar onze Coffee Care-ondersteuningspagina