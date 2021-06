Philips Lumea is niet voor iedereen geschikt. Lees de informatie in de hoofdstukken 'Contra-indicaties' en 'Waarschuwingen' van de gebruikershandleiding om te bepalen of u dit apparaat kunt gebruiken.

Deze lijst is niet volledig. Als u nog steeds niet zeker weet of u Philips Lumea al dan niet kunt gebruiken, raadpleegt u uw huisarts.