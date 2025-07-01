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Philips-ondersteuning

Wat zijn de verschillen tussen de Philips Lumea-opzetstukken?

Uw Lumea wordt geleverd met verschillende opzetstukken, die elk bedoeld zijn voor gebruik op een bepaald deel van het lichaam. Gebruik de opzetstukken niet op plaatsen waarvoor ze niet zijn bedoeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om te zien welke opzetstukken bij uw specifieke Lumea-model zijn geleverd. 

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BRI955/01, SC1997/00, SC1999/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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