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Uw Lumea wordt geleverd met verschillende opzetstukken, die elk bedoeld zijn voor gebruik op een bepaald deel van het lichaam. Gebruik de opzetstukken niet op plaatsen waarvoor ze niet zijn bedoeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om te zien welke opzetstukken bij uw specifieke Lumea-model zijn geleverd.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BRI955/01, SC1997/00, SC1999/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Kan ik Philips Lumea gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?
Wat zijn de verschillen tussen de Philips Lumea-opzetstukken?
Zijn er neveneffecten bij het gebruik van de Philips Lumea?
Hoe vaak moet ik mijn Philips Lumea gebruiken?
Waarom wordt mijn Philips Lumea warm tijdens gebruik?
Krijg ik betere resultaten als ik de Philips Lumea vaker gebruik?
Is Philips Lumea geschikt voor alle huidtinten en haarkleuren?
Hoe bereid ik me voor op een behandeling met Philips Lumea?
Hoe vind ik de juiste lichtintensiteit op de Philips Lumea?
Vanaf welke leeftijd kan ik Philips Lumea gebruiken?
Kan Philips Lumea ook door mannen worden gebruikt?
Is het flitslicht van mijn Philips Lumea veilig voor mijn ogen?
Kan ik mijn Philips Lumea op mijn bikinilijn gebruiken?
Waarom zit er een luchtbel op het glas van mijn Philips Lumea?
Waarom moet ik haar verwijderen vóór een Philips Lumea-behandeling?
Waarom ontbreekt het glas in mijn Philips Lumea-opzetstuk?
De Philips Lumea schoonmaken
Hoe krijg ik de beoogde resultaten met Philips Lumea?