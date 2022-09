De Philips AquaTrio nat- en droogstofzuiger is een geavanceerd 3-in-1 systeem, dat is ontworpen als complete oplossing voor alle soorten rommel die het dagelijkse leven met zich meebrengt. Het zorgt voor een hygiënische reiniging van het hele huis én van verschillende vloertypen.* De zuig- en dweilstand zuigt en reinigt harde vloeren in één keer met behulp van het unieke zuigmondstuk met twee power borstels.

De geavanceerde alleen zuigen-stand is ontworpen voor een grondige reiniging zonder water. Schakel het systeem eenvoudig over op alleen zuigen om vuil te verwijderen van uw harde en zachte vloeren.

De kruimeldief is ideaal voor het reinigen van meubels, planken en andere oppervlakten, maar ook perfect voor een snelle schoonmaakbeurt of het schoonmaken van auto's.

*Houten vloeren: Alleen geschikt voor niet-absorberende vloeren