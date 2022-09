Griesmeelcake met pistachenoten

Dit is een cake waarvan het beslag erg eenvoudig is, maar wat doordrenkt wordt met de geurige aroma's van rozenwater, kardemom en citroen. Het combineert griesmeel met amandelmeel en gemalen pistachenoten voor een compact, gehydrateerd kruim, doordrenkt met zelfgemaakte siroop. Serveer het als dessert ter afsluiting van een weekendmaaltijd of geniet ervan als middagtraktatie bij een kopje thee. Voor dit recept heb je een springvorm van 20 cm nodig.

Ingrediënten

120 g pistachenoten, gepeld

0,5 theelepel gemalen kardemom

100 g amandelmeel

120 g tarwegriesmeel

1 theelepel bakpoeder

1 snufje zout

280 g zachte boter

300 g suiker

4 eieren, middelgroot

1 theelepel citroenschil 1 el vers geperste citroensap

2 el rozenwater

0,5 theelepel vanille extract

70 g suiker (voor de siroop)

90 ml rozenwater (voor de siroop)

150 ml citroensap, vers geperst (voor de siroop)

60 g poedersuiker (voor de siroop)

0,5 theelepel gemalen kardemom (voor de siroop)

Enkele pistachenoten, grof gehakt (voor de garnering, optioneel)

Rozenblaadjes (voor de garnering, optioneel)

Bereiding