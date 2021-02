Onze 2-delige melksysteem heeft geen buizen of verborgen delen en kan onder de kraan in minder dan 15 seconden worden schoongemaakt. Je kunt de LatteGo zelfs in de vaatwasmachine afwassen. Dankzij ons gepatenteerde AquaClean-filter kun je 5000 kopjes lang* genieten van helder en zuiver water, zonder dat je hoeft te ontkalken.

*Gebaseerd op 8 keer het filter vervangen zoals aangegeven door de machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van de gekozen koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken