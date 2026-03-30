Profitez d'une immersion sonore totale avec la réduction adaptative du bruit

La réduction adaptative du bruit réagit rapidement à votre environnement pour supprimer les bruits extérieurs, y compris le vent, en temps réel. Si vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous, le mode « Aware » permet de réintégrer les sons extérieurs. L'option « Quick Awareness » améliore les voix pour vous permettre de converser sans retirer votre casque.