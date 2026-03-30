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      Casques/écouteurs True Wireless

      TAT3000WT/00

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Posez l'ambiance, le confort en plus

      Profitez d'une liberté d'écoute totale avec ces écouteurs True Wireless qui offrent une sensation de légèreté, un meilleur maintien, ainsi qu'un son riche, chaleureux et détaillé. La réduction adaptative du bruit s'adapte à votre environnement, tandis que les modes Cafe et Lounge permettent de mettre votre musique en fond sonore.

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      Posez l'ambiance, le confort en plus

      • Écouteurs compacts. Confort absolu.
      • Réduction adaptative du bruit
      • Technologie à 6 micros
      • Un son naturel et détaillé

      Son détaillé, maintien confortable et modes Spatial Audio

      Les embouts texturés SecureFit vous offrent un maintien léger et confortable, tout en coupant les sons extérieurs pour un son encore meilleur. Les fonctions Philips Spatial Audio incluent les modes Cafe et Lounge, qui permettent de mettre votre musique en fond sonore : idéal pour vous concentrer sur une tâche tout en écoutant vos morceaux préférés.

      Profitez d'une immersion sonore totale avec la réduction adaptative du bruit

      La réduction adaptative du bruit réagit rapidement à votre environnement pour supprimer les bruits extérieurs, y compris le vent, en temps réel. Si vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous, le mode « Aware » permet de réintégrer les sons extérieurs. L'option « Quick Awareness » améliore les voix pour vous permettre de converser sans retirer votre casque.

      Connexion multipoint Bluetooth® stable et Auracast™

      Le Bluetooth® 6.0 offre une connexion rapide et stable, et la prise en charge d'Auracast™ vous permet d'écouter des diffusions publiques lors de vos déplacements. Vous pouvez vous connecter à deux appareils Bluetooth® simultanément et gérer les appareils connectés via notre application. De plus, Microsoft Swift Pair facilite la vie des utilisateurs de Windows.

      Technologie à 6 micros. Des appels plus clairs, même dans les endroits bruyants

      Ce casque est doté d'un système à six micros, dont trois avec un algorithme de réduction du bruit basé sur l'IA, pour des appels d'une clarté exceptionnelle. Même dans un café très fréquenté, votre interlocuteur entendra distinctement votre voix, sans être dérangé par votre environnement.

      Résistant à la transpiration et aux éclaboussures IPX4

      Les intempéries ne sont plus un problème : grâce à leur indice de protection IPX4, ces écouteurs sont résistants aux éclaboussures, donc ils peuvent tolérer un peu de pluie ! Vous souhaitez les porter lors d'une journée particulièrement chaude ? Ils sont également résistants à la transpiration.

      Jusqu'à 48 h d'autonomie. Boîtier de charge compact

      Lorsque la réduction de bruit est désactivée, vous bénéficiez d'une autonomie de 12 heures avec une charge complète et de 36 heures supplémentaires avec le boîtier de charge compact (lorsque la réduction de bruit est activée, vous bénéficiez de 8 heures et de 24 heures supplémentaires avec le boîtier). S'il vous faut plus d'énergie, chargez les écouteurs pendant 10 minutes pour obtenir 2 heures supplémentaires. Le boîtier lui-même peut être rechargé via USB-C.

      Application Philips Headphones. Personnalisez votre expérience.

      Vous avez l'impression que votre musique manque de relief ? Notre application dédiée intègre un égaliseur, une solution intuitive qui vous permet de régler le son et de parcourir différents paramètres d'égalisation en un seul geste. Vous pouvez également utiliser l'application pour activer Dynamic Bass, gérer les appareils connectés, mettre à jour le micrologiciel, et plus encore.

      La signature sonore chaleureuse et naturelle de Philips

      Les haut-parleurs personnalisés de ce casque sont réglés sur la signature sonore Philips qui vous offre un son chaleureux et naturel avec des basses profondes. Quelle que soit votre musique du moment, vous allez l'adorer.

      Plastique recyclé certifié GRS. Emballage responsable.

      Nos produits se composent de plastiques recyclés post-consommation et nos emballages sont fabriqués à partir de carton recyclé certifié FSC avec des notices imprimées sur du papier recyclé.

      Spécificités Techniques

      • Niveau sonore

        Réponse en fréquences
        20 - 20 000 Hz
        Diamètre du haut-parleur
        10 mm
        Impédance
        32 ohms
        Puissance d'entrée maximale
        5 mW
        Sensibilité
        106 dB (1 kHz, 179 mV)
        Type de haut-parleur
        Dynamique

      • Connectivité

        Version Bluetooth®
        6,0
        Profils Bluetooth®
        • HFP
        • A2DP
        • AVRCP
        Portée maximale
        Jusqu'à 10  m
        Connexion multipoint
        Oui
        Codec pris en charge
        • SBC
        • LC3

      • Carton externe

        Longueur
        26.50  cm
        Nombre de produits emballés
        24
        Largeur
        23.00  cm
        Poids brut
        3.05  kg
        Hauteur
        22.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17895 0
        Poids net
        1.57  kg
        Poids à vide
        1.48  kg

      • Pratique

        Réglage du volume
        Oui
        Étanchéité
        IPX4
        Prise en charge de l'application Philips Headphones
        Oui
        Mode mono pour TWS
        Oui
        Mises à jour du micrologiciel possibles
        Oui
        Type de commande
        Touch
        Google Fast Pair
        Oui
        Microsoft Swift Pair
        Oui

      • Carton interne

        Longueur
        12.30  cm
        Nombre de produits emballés
        3
        Largeur
        10.05  cm
        Hauteur
        10.00  cm
        Poids net
        0.20  kg
        Poids brut
        0.336  kg
        Poids à vide
        0.136  kg
        GTIN
        2 48 95229 17895 7

      • Alimentation

        Nombre de piles
        3 pièces
        Temps de charge
        2  heure(s)
        Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée)
        8 + 24  heure(s)
        Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée)
        12 + 36  heure(s)
        Temps de charge rapide
        10 mins for 2 hrs
        Type de batterie (boîtier de charge)
        Lithium Polymer (built-in)
        Type de batterie (écouteur)
        Lithium Polymer (built-in)
        Poids de la batterie (total)
        13.27  g
        Capacité de la batterie (boîtier)
        600  mAh
        Capacité de la batterie (écouteur)
        60  mAh

      • Dimensions du produit emballé

        Hauteur
        10.9  cm
        Type d'emballage
        Carton
        Type d'installation en rayon
        Suspension
        Largeur
        9.6  cm
        Profondeur
        3.55  cm
        Nombre de produits inclus
        1
        EAN
        48 95229 17895 3
        Poids brut
        0.093  kg
        Poids net
        0.066  kg
        Poids à vide
        0.027  kg

      • Accessoires

        Guide de démarrage rapide
        Oui
        Embouts
        3 paires (S/M/L)
        Coffret de chargement
        Oui

      • Design

        Couleur
        Blanc
        Style de port
        Intra-auriculaire
        Matériau de couplage auriculaire
        Silicone
        Ajustement auriculaire
        Intra-auriculaire
        Type d'ajustement intra-auriculaire
        Embout en silicone

      • Télécommunication

        Micro pour les appels
        3 mics for each side

      • Dimensions

        Dimensions du boîtier de charge (l x P x H)
        6.21 x 2.80 x 4.89  cm
        Dimensions des écouteurs (l x P x H)
        3.21 x 2.38 x 2.07  cm
        Poids total
        0.052  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20827 8

      • Fonctionnalités ANC

        Technologie ANC
        Hybride
        Mode de perception
        Oui
        ANC adaptative
        Oui
        Micro pour ANC
        2 micros
        ANC (réduction de bruit active)
        Oui

      • Assistant vocal

        Compatible assistant vocal
        • Siri d'Apple
        • Assistant Google
        Activation de l'assistant vocal
        Tactile multifonction
        Prise en charge d'assistant vocal
        Oui

      • Développement durable

        Coque en plastique
        contient 57 % de polycarbonate recyclé post-consommation TE-00132492

      Badge-D2C

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