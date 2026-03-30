Zoektermen
Winkelwagen
Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.
TAT3000WT/00
De fijnste sfeer, de beste pasvorm
Luister waar je maar wilt met volledig draadloze oortjes die lichter aanvoelen, beter passen en een rijk, warm en gedetailleerd geluid bieden. De adaptieve ruisonderdrukking reageert op je omgeving, terwijl de Cafe- en Lounge-modi de juiste sfeer creëren.
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
True wireless koptelefoon (oordopjes)
totaal
recurring payment
SecureFit-oordopjes met structuur zorgen voor een pasvorm die lichter en comfortabeler aanvoelt en bieden een goede afsluiting voor nog beter geluid. De Philips Spatial Audio-functies omvatten de Cafe- en Lounge-modi die je muziek laten klinken als achtergrondgeluid: ideaal als je je wilt concentreren op een taak terwijl je luistert.
Adaptieve ruisonderdrukking reageert snel op uw omgeving om externe ruis, inclusief wind, in realtime te onderdrukken. Als u wilt horen wat er om u heen gebeurt, kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten binnen te laten. Met de Bewustzijnsmodus voert u een gesprek zonder uw koptelefoon af te zetten.
Bluetooth® 6.0 zorgt voor een snelle, stabiele verbinding en dankzij de ondersteuning voor Auracast™ kun je onderweg naar openbare uitzendingen luisteren. Je kunt verbinding maken met twee Bluetooth®-apparaten tegelijk en verbonden apparaten beheren via onze app. Daarnaast maakt Microsoft Swift Pair alles gemakkelijk voor Windows-gebruikers.
Deze hoofdtelefoon heeft zes microfoons en de combinatie van drie daarvan met AI-ruisonderdrukking zorgen voor superheldere gesprekken. Zelfs in een druk café is je stem duidelijk hoorbaar en wordt degene met wie je spreekt niet afgeleid door wat er om je heen gebeurt.
Maak je niet druk om het weer. Dankzij de IPX4-classificatie zijn deze oortjes spatwaterbestendig, dus een beetje regen is niet erg! Draag je ze op een erg warme dag? Een beetje zweet kan ook geen kwaad.
Met ruisonderdrukking uitgeschakeld, krijg je 12 uur afspeeltijd na volledig opladen en een extra 36 uur als je het oplaadetui in zakformaat gebruikt (met ruisonderdrukking ingeschakeld, krijg je 8 uur afspeeltijd en een extra 24 uur als je het oplaadetui gebruikt). Voor een snelle boost laad je hem 10 minuten op voor 2 extra uren. Het etui zelf kan worden opgeladen via USB-C.
Heb je het gevoel dat je muziek iets mist? Onze bijbehorende app bevat EQ, een intuïtieve equalizer waarmee je het geluid kunt aanpassen en verschillende EQ-instellingen kunt verkennen met je vingertoppen. Je kunt de app ook gebruiken om Dynamic Bass te activeren, aangesloten apparaten te beheren, firmware bij te werken en meer.
De aangepaste drivers in deze koptelefoon zijn speciaal gemaakt voor het unieke geluid van Philips, voor een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas. Waar je ook naar luistert, het klinkt je altijd als muziek in de oren.
We gebruiken gerecyclede kunststoffen in onze producten en onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd gerecycled karton met inzetstukken van gerecycled papier.
Geluid
Connectiviteit
Omdoos
Comfort
Binnendoos
Vermogen
Afmetingen van de verpakking
Accessoires
Ontwerp/Design
Telecommunicatie
Afmetingen
UPC
ANC-functies
Spraakassistent
Duurzaamheid
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.