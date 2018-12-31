ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Poids plume. Son XXL.
  • Poids plume. Son XXL.
  • Poids plume. Son XXL.
  • Poids plume. Son XXL.
  • Poids plume. Son XXL.
  • Poids plume. Son XXL.
  • Poids plume. Son XXL.
  • Poids plume. Son XXL.
  • Poids plume. Son XXL.
  • Poids plume. Son XXL.
  • Poids plume. Son XXL.
  • Poids plume. Son XXL.

Arrêté

Casque avec Micro

SHL4405BK/00

Poids plume. Son XXL.
Incroyablement léger et puissant. Fin et épuré, le casque Philips Flite Ultrlite est conçu pour être en mouvement perpétuel. Il produit un son limpide et se plie à plat, ce qui le rend facile à transporter.
Voir tous les avantages

Poids plume. Son XXL.

Poids plume. Son XXL.

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

  • Coussinets confortables

  • Pliage à plat

Haut-parleurs puissants de 32 mm pour un son clair

Haut-parleurs puissants de 32 mm pour un son clair

Les haut-parleurs puissants inclinés de 32 mm reproduisent un son clair et limpide, avec des basses riches et profondes.

Télécommande pour les appels en mains libres et la musique

Télécommande pour les appels en mains libres et la musique

La télécommande facile à utiliser vous permet de lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause, ainsi que de répondre à des appels téléphoniques d'une simple pression sur un bouton.

Coussinets pour un confort longue durée

Coussinets pour un confort longue durée

Les coussinets et les haut-parleurs inclinés apportent un confort longue durée.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.