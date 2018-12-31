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Arrêté
SHL4405BK/00
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Coussinets confortables
Pliage à plat
Les haut-parleurs puissants inclinés de 32 mm reproduisent un son clair et limpide, avec des basses riches et profondes.
La télécommande facile à utiliser vous permet de lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause, ainsi que de répondre à des appels téléphoniques d'une simple pression sur un bouton.
Les coussinets et les haut-parleurs inclinés apportent un confort longue durée.
Notation globale