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Niet meer leverbaar
SHL4405BK/00
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Zachte oorkussens
Opvouwbaar
Krachtige 32 mm schuine drivers geven kristalhelder geluid en diepe, volle bastonen.
Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening kunt u nummers afspelen/pauzeren en oproepen beantwoorden met een eenvoudige druk op de knop.
Zachte oorkussens en schuine drivers zijn ideaal voor langdurig draagcomfort.
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