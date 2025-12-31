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Alle series

  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.
  • Ultralicht. Groots geluid.

Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoons met microfoon

SHL4405BK/00

Ultralicht. Groots geluid.
Ongelooflijk licht, ongelofelijk krachtig. De slanke en gestroomlijnde Philips Ultrlite-hoofdtelefoon is ontworpen voor onderweg. De hoofdtelefoon levert kristalhelder geluid en is opvouwbaar, waardoor hij uiterst geschikt is om mee te nemen.
Bekijk alle voordelen

Ultralichte hoofdtelefoon

Ultralicht. Groots geluid.

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Zachte oorkussens

  • Opvouwbaar

Krachtige 32 mm luidsprekerdrivers voor een helder geluid

Krachtige 32 mm luidsprekerdrivers voor een helder geluid

Krachtige 32 mm schuine drivers geven kristalhelder geluid en diepe, volle bastonen.

Afstandsbediening voor handsfree bellen en muziek

Afstandsbediening voor handsfree bellen en muziek

Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening kunt u nummers afspelen/pauzeren en oproepen beantwoorden met een eenvoudige druk op de knop.

Extra zachte oorkussens voor langdurig draagcomfort

Extra zachte oorkussens voor langdurig draagcomfort

Zachte oorkussens en schuine drivers zijn ideaal voor langdurig draagcomfort.

Technische specificaties

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