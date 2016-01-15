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Arrêté
SHL3000BL/00
Un son puissant
Le casque Philips SHL3000 génère un son puissant et des basses profondes. Grâce à ses coques orientables et confortables, le plaisir d'écoute est entier lorsque vous vous déplacez.
Arceau
Bleu
La conception acoustique fermée de ce casque Philips apporte une bonne isolation phonique.
4.8
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
azer
15/01/2016
France
Acheteur vérifié
ce produit possède de grandes qualités
Très bon rapport qualite prix. Le son est tres bien pour mon utilisation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3000BL Headband headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3000BL Headband headphones
marcy
06/11/2012
Deutschland
Schöne Kopfhörer
Sehr gutes Preis-Leistung verhältniss Sehen Super Aus
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel
yeyodjj
08/03/2015
España
Increible!
Estos auriculares son increibles!, en relación calidad - precio son realmente incomparables con otros, los bajos se notan muy bien, y para la monitorización de pistas esta muy bien y para la sincronización y demás cumple su función, buenos cascos para el que sea DJ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3000BL Headband headphones
Oui, je recommande ce produit
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