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Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoon met hoofdband

SHL3000BL/00

4.8

| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Krachtig geluid

Deze Philips SHL3000-hoofdtelefoon zorgt voor een krachtig geluid en een diepe bas. In combinatie met de draaibare zachte oorschelpen geniet u onderweg van de perfecte luisterervaring.

Bekijk alle voordelen

Hoofdtelefoon in DJ-stijl

Krachtig geluid

  • In DJ-stijl

  • Blauw

Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis

De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.

Goede geluidsisolatie dankzij afgesloten akoestiek

De afgesloten akoestiek van deze Philips-hoofdtelefoon zorgt voor een goede geluidsisolatie.

Plat opvouwbaar, dus eenvoudig mee te nemen

Technische specificaties

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Recensies

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4.8

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

06/11/2012

Deutschland

Deutschland

Schöne Kopfhörer

Sehr gutes Preis-Leistung verhältniss Sehen Super Aus

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel

15/01/2016

France

France

Geverifieerde koper

ce produit possède de grandes qualités

Très bon rapport qualite prix. Le son est tres bien pour mon utilisation

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL3000BL Headband headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL3000BL Headband headphones

08/03/2015

España

España

Increible!

Estos auriculares son increibles!, en relación calidad - precio son realmente incomparables con otros, los bajos se notan muy bien, y para la monitorización de pistas esta muy bien y para la sincronización y demás cumple su función, buenos cascos para el que sea DJ

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL3000BL Headband headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL3000BL Headband headphones

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