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Arrêté

Casque avec Micro

SHL2605BK/00

2.3

| (3) Avis

Son clair et naturel

Design élégant et moderne, son puissant. De large taille mais léger, ce casque offre une expérience d'écoute inoubliable, sans sacrifier votre confort.

Voir tous les avantages

Son clair et naturel

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Circum-aural

Câble de 1,8 m pour une plus grande liberté de mouvement

Les puissants haut-parleurs en néodyme 32 mm produisent un son clair et naturel

Les puissants haut-parleurs en néodyme 32 mm produisent un son clair et naturel

Les puissants haut-parleurs en néodyme 32 mm produisent un son clair et naturel

Arceau entièrement réglable pour un confort longue durée

Arceau entièrement réglable pour un confort longue durée

Spécificités Techniques

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2.3

sur 6

3

Avis

4
3
2

06/10/2015

United Kingdom

United Kingdom

Good Buy

Headphones good clear sound with a strong base. Light weight but feel well made.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHL2605BK Headphones with mic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHL2605BK Headphones with mic

07/05/2017

France

France

Décevant....

Un très beau design et un très bon confort mais un son extrêmement faible et pas du tout puissant.... Je cherche encore les basses ...

Cet avis concerne le produit SHL2605BK Headphones with mic

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05/01/2015

France

France

Je me l'ai acheté et je le déconseille

pas satisfait du tout, je m'attendais à beaucoup mieux

Cet avis concerne le produit SHL2605BK Headphones with mic

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