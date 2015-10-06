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Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoons met microfoon

SHL2605BK/00

2.3

| (3) Reviews & awards

Helder en natuurlijk geluid

Slank en modern ontwerp met krachtig geluid. De grote maar lichte hoofdtelefoon biedt een ongelofelijke luisterervaring en optimaal comfort.

Bekijk alle voordelen

Helder en natuurlijk geluid

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor over het oor

Kabel van 1,8 m geeft u bewegingsvrijheid

Krachtige 32 mm neodymium-luidsprekers zorgen voor helder natuurlijk geluid

Krachtige 32 mm neodymium-luidsprekers zorgen voor helder natuurlijk geluid

Krachtige 32 mm neodymium-luidsprekers zorgen voor helder natuurlijk geluid

Volledig verstelbare hoofdband zorgt voor langdurig draagcomfort

Volledig verstelbare hoofdband zorgt voor langdurig draagcomfort

Technische specificaties

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Recensies

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2.3

van 5

3

Reviews & awards

4
3
2

06/10/2015

United Kingdom

United Kingdom

Good Buy

Headphones good clear sound with a strong base. Light weight but feel well made.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL2605BK Headphones with mic

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL2605BK Headphones with mic

07/05/2017

France

France

Décevant....

Un très beau design et un très bon confort mais un son extrêmement faible et pas du tout puissant.... Je cherche encore les basses ...

Deze review is gemaakt voor SHL2605BK Headphones with mic

Deze review is gemaakt voor SHL2605BK Headphones with mic

05/01/2015

France

France

Je me l'ai acheté et je le déconseille

pas satisfait du tout, je m'attendais à beaucoup mieux

Deze review is gemaakt voor SHL2605BK Headphones with mic

Deze review is gemaakt voor SHL2605BK Headphones with mic

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