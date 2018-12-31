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Arrêté
SHE2405PP/00
Disponible à partir
HP 8,6 mm/conception arrière fermée
Microphone intégré
Rose et violet
Intra-auriculaire
Exprimez-vous haut et fort avec des fils aux dégradés de couleurs vives et des corps translucides.
Les haut-parleurs acoustiques de 8,6 mm en néodyme produisent un son limpide.
Grâce au tube acoustique ovale de ces écouteurs intra-auriculaires, vous pouvez vibrer au son de votre musique tout en profitant d'un confort optimal. Bénéficiez d'une isolation phonique passive maximale, et d'un choix de trois tailles d'embouts d'écouteurs interchangeables en caoutchouc, pour un maintien optimal.
Notation globale