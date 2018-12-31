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Arrêté

1000 seriesÉcouteurs intra-auriculaires avec Micro

SHE2405PP/00

Disponible à partir

Bleu
Bleu
Noire
Noire
Violet-rose
Violet-rose
Affirmez votre style
Rythmez votre journée avec audace. Ces écouteurs aux corps translucides et aux fils avec dégradé de couleurs sont disponibles en quatre coloris vifs. Pourquoi se fondre dans la masse quand on peut se démarquer ?
Voir tous les avantages

Affirmez votre style

  • HP 8,6 mm/conception arrière fermée

  • Microphone intégré

  • Rose et violet

  • Intra-auriculaire

Des fils aux dégradés de couleurs vives et une partie translucide

Exprimez-vous haut et fort avec des fils aux dégradés de couleurs vives et des corps translucides.

Haut-parleurs acoustiques de 8,6 mm en néodyme : un son limpide

Les haut-parleurs acoustiques de 8,6 mm en néodyme produisent un son limpide.

Embout acoustique ovale : confort et isolation phonique passive

Grâce au tube acoustique ovale de ces écouteurs intra-auriculaires, vous pouvez vibrer au son de votre musique tout en profitant d'un confort optimal. Bénéficiez d'une isolation phonique passive maximale, et d'un choix de trois tailles d'embouts d'écouteurs interchangeables en caoutchouc, pour un maintien optimal.

Spécificités Techniques

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