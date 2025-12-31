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  • Uw muziek met uw stijl
  • Uw muziek met uw stijl
  • Uw muziek met uw stijl
  • Uw muziek met uw stijl
  • Uw muziek met uw stijl
  • Uw muziek met uw stijl

Niet meer leverbaar

1000 seriesOortelefoon met microfoon

SHE2405PP/00

Verkrijgbaar in

Blauw
Blauw
Roze/paars
Roze/paars
Zwart
Zwart
Uw muziek met uw stijl
Luister geheel in eigen stijl naar uw soundtracks. Deze in-ear-koptelefoon is verkrijgbaar in vier krachtige kleurenschema's en heeft een doorschijnende luidsprekerbehuizing met gekleurde kabels. Waarom zou u met de massa meegaan als u kunt opvallen?
Bekijk alle voordelen

Uw muziek met uw stijl

  • Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde

  • geïntegreerde microfoon

  • Roze/paars

  • Oortelefoon

Felgekleurde kabels. Transparante luidsprekerbehuizing

Maak een statement met de felgekleurde kabels en de transparante luidsprekerbehuizing.

Akoestische neodymium-drivers van 8,6 mm zorgen voor helder geluid

De akoestische neodymium-drivers van 8,6 mm zorgen voor een kraakhelder geluid.

Ovale akoestische buis. Comfort en passieve geluidsisolatie

De ovale akoestische buis van deze in-ear-koptelefoon biedt echt comfort waardoor u heerlijk van uw muziek kunt genieten. De koptelefoon biedt maximale passieve geluidsisolatie en u kunt kiezen uit verwisselbare rubberen oorcaps in drie maten voor een perfecte pasvorm.

Technische specificaties

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