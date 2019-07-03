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Arrêté

Philips AventStérilisateur micro-ondes à vapeur

SCF271/20

4.7
| (75) Avis | 99% recommandent ce produit
Ultra rapide et pratique
Son design compact et sa légèreté rendent le stérilisateur micro-ondes à vapeur Philips Avent SCF271/20 idéal à la maison ou en dehors. Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Stérilise jusqu'à 6 biberons en 2 minutes environ*

Ultra rapide et pratique

Pratique pour voyager. Utilisable avec la plupart des fours à micro-ondes.

Pratique pour voyager. Utilisable avec la plupart des fours à micro-ondes.

Le stérilisateur micro-ondes Philips Avent est compatible avec la plupart des micro-ondes vendus sur le marché. Pratique pour voyager grâce à sa petite taille, il vous offre la certitude d'avoir toujours un biberon stérile à portée de main lorsque vous partez pour une nuit ou pour de plus longues vacances. Il peut également constituer un stérilisateur supplémentaire très pratique chez la nounou ou pourquoi pas chez les grands-parents. Dimensions : 166 (H), 280 (l), 280 (L) mm.

Les poignées latérales ferment le couvercle en toute sécurité

Les poignées latérales ferment le couvercle en toute sécurité

Le stérilisateur micro-ondes possède des fermetures latérales pour plus de sécurité. L'eau chaude ne peut pas s'échapper lorsque vous sortez le stérilisateur du micro-ondes. Les poignées latérales prennent moins la chaleur afin que vous puissiez tenir le stérilisateur en toute sécurité.

Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures tant que le couvercle n'est pas soulevé.

Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures tant que le couvercle n'est pas soulevé.

Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures tant que le couvercle n'est pas soulevé.

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4.7

sur 6

75

Avis

99%

recommandent ce produit

3
1

03/07/2019

Italia

Italia

Ottimo

In pochissimi minuti è tutto pronto da poter riutilizzare! Comodo per chi ha una vita frenetica e necessita di cose pratiche!

Cet avis concerne le produit SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde

Cet avis concerne le produit SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde

11/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use and compact

This product is brilliant, it's easy to use and does a thorough job. It's compact and does not take up allot of room. I definitely would recommend this product to other mums.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF271/51 Microwave Steam Steriliser

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF271/51 Microwave Steam Steriliser

02/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Quick and easy to use

One of the best products we bought for our new baby. So simple to just put all the items that need sterilizing in here and give it a quick zap in the microwave - no special tablets needed and ready quickly which can be handy when baby is hungry! Fits all sorts of bottles and pumps and things so you don't have to have Philips Avent ones.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF271/06 Microwave Steam Steriliser

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF271/06 Microwave Steam Steriliser

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