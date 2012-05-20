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Niet meer leverbaar
De Philips Avent-magnetronsterilisator is geschikt voor de meeste magnetrons die momenteel verkrijgbaar zijn. Dankzij de geringe afmetingen is deze sterilisator ideaal voor op reis, zodat je altijd een steriele fles bij je hebt tijdens een korte overnachting of op vakantie in het buitenland. Ook ideaal als extra sterilisator voor bij opa en oma. Afmetingen: 166 x 280 x 280 mm (h x b x l).
De magnetronsterilisator heeft clips aan de zijkant voor extra veiligheid. De clips sluiten het deksel goed af zodat er geen heet water kan worden gemorst als je de sterilisator uit de magnetron haalt. De handgrepen zijn zo ontworpen dat ze koel blijven, zodat je de sterilisator veilig kunt vastpakken.
Ongeopend blijft de inhoud maximaal 24 uur steriel
4.7
van 5
75
Reviews & awards
99%
beveelt dit product aan
Exellent
20/05/2012
Nederland
Een aanrader voor in huis
Wanneer je snel en simpel je flesjes wilt gaat steriliseren is dit een aanrader voor in huis. Het enige wat je nodig hebt is een magnetron en een beetje water. Binnen 6 minuten zijn ze gesteriliseerd. Wanneer je de deksel nog dicht hebt zijn ze voor 24uur gesteriliseerd. Het is een aanrader voor degene die niet veel geld uit wilt besteden en meerdere flesjes/speentjes in een keer wilt steriliseren. Het enige nadeel is dat het vrij groot object is. Maar goed dan heb je plek voor meerdere items.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF271/20 Magnetronstoomsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF271/20 Magnetronstoomsterilisator
Mayenne
26/10/2011
Nederland
Belangrijk en nuttig, makkelijk in gebruik
Na een aantal dagen waren we het een beetje zat om telkens maar weer alle spenen en flesjes met kokend water te moeten steriliseren. Nu gebeurt het in een handomdraai, in sterilisator zetten, water toevoegen en hoppa in magnetron. Ik krijg hiermee het gevoel dat alle spenen en flesjes ook echt gesteriliseerd zijn. En dat zonder al te veel moeite te moeten doen. Dit is een no-brainer, gelijk kopen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF271/20 Magnetronstoomsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF271/20 Magnetronstoomsterilisator
Enver
26/10/2011
Nederland
Belangrijk en nuttig, makkelijk in gebruik
Na een aantal dagen waren we het een beetje zat om telkens maar weer alle spenen en flesjes met kokend water te moeten steriliseren. Nu gebeurt het in een handomdraai, in sterilisator zetten, water toevoegen en hoppa in magnetron. Ik krijg hiermee het gevoel dat alle spenen en flesjes ook echt gesteriliseerd zijn. En dat zonder al te veel moeite te moeten doen. Dit is een no-brainer, gelijk kopen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF271/20 Magnetronstoomsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF271/20 Magnetronstoomsterilisator
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.