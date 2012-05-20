ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Uiterst snel en handig
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uiterst snel en handig
  • Uiterst snel en handig
  • Uiterst snel en handig
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uiterst snel en handig
  • Uiterst snel en handig

Niet meer leverbaar

Philips AventMagnetronstoomsterilisator

SCF271/20

4.7
| (75) Reviews & awards | 99% beveelt dit product aan
Uiterst snel en handig
Het lichte en compacte ontwerp van de Philips Avent-magnetronstoomsterilisator SCF271/20 maakt dit apparaat ideaal voor gebruik binnens- en buitenshuis. Zolang het deksel niet wordt verwijderd, blijft de inhoud tot 24 uur steriel.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Steriliseert 6 flessen in 2 minuten*

Uiterst snel en handig

Ideaal voor op reis. Past in de meeste magnetrons.

Ideaal voor op reis. Past in de meeste magnetrons.

De Philips Avent-magnetronsterilisator is geschikt voor de meeste magnetrons die momenteel verkrijgbaar zijn. Dankzij de geringe afmetingen is deze sterilisator ideaal voor op reis, zodat je altijd een steriele fles bij je hebt tijdens een korte overnachting of op vakantie in het buitenland. Ook ideaal als extra sterilisator voor bij opa en oma. Afmetingen: 166 x 280 x 280 mm (h x b x l).

De handgrepen sluiten het deksel goed af

De handgrepen sluiten het deksel goed af

De magnetronsterilisator heeft clips aan de zijkant voor extra veiligheid. De clips sluiten het deksel goed af zodat er geen heet water kan worden gemorst als je de sterilisator uit de magnetron haalt. De handgrepen zijn zo ontworpen dat ze koel blijven, zodat je de sterilisator veilig kunt vastpakken.

Ongeopend blijft de inhoud maximaal 24 uur steriel

Ongeopend blijft de inhoud maximaal 24 uur steriel

Ongeopend blijft de inhoud maximaal 24 uur steriel

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.7

van 5

75

Reviews & awards

99%

beveelt dit product aan

3
1

20/05/2012

Nederland

Nederland

Een aanrader voor in huis

Wanneer je snel en simpel je flesjes wilt gaat steriliseren is dit een aanrader voor in huis. Het enige wat je nodig hebt is een magnetron en een beetje water. Binnen 6 minuten zijn ze gesteriliseerd. Wanneer je de deksel nog dicht hebt zijn ze voor 24uur gesteriliseerd. Het is een aanrader voor degene die niet veel geld uit wilt besteden en meerdere flesjes/speentjes in een keer wilt steriliseren. Het enige nadeel is dat het vrij groot object is. Maar goed dan heb je plek voor meerdere items.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF271/20 Magnetronstoomsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF271/20 Magnetronstoomsterilisator

26/10/2011

Nederland

Nederland

Belangrijk en nuttig, makkelijk in gebruik

Na een aantal dagen waren we het een beetje zat om telkens maar weer alle spenen en flesjes met kokend water te moeten steriliseren. Nu gebeurt het in een handomdraai, in sterilisator zetten, water toevoegen en hoppa in magnetron. Ik krijg hiermee het gevoel dat alle spenen en flesjes ook echt gesteriliseerd zijn. En dat zonder al te veel moeite te moeten doen. Dit is een no-brainer, gelijk kopen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF271/20 Magnetronstoomsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF271/20 Magnetronstoomsterilisator

26/10/2011

Nederland

Nederland

Belangrijk en nuttig, makkelijk in gebruik

Na een aantal dagen waren we het een beetje zat om telkens maar weer alle spenen en flesjes met kokend water te moeten steriliseren. Nu gebeurt het in een handomdraai, in sterilisator zetten, water toevoegen en hoppa in magnetron. Ik krijg hiermee het gevoel dat alle spenen en flesjes ook echt gesteriliseerd zijn. En dat zonder al te veel moeite te moeten doen. Dit is een no-brainer, gelijk kopen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF271/20 Magnetronstoomsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF271/20 Magnetronstoomsterilisator

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 