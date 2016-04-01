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Arrêté
Le moyen idéal d'éviter la repousse des poils
Très efficace, l'épilateur à lumière pulsée sans fil Philips Lumea fait des merveilles pour éviter la repousse des poils sur le corps. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.
Pour le corps et le visage
15 minutes pour les demi-jambes
Durée de vie <gt/>140 000 flashs
Appareil sans fil
Philips Lumea émet des impulsions lumineuses légères et douces jusqu'à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et freine sa repousse. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour.
Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances toutes les 2 semaines. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement les séances lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse.
Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière, la technologie de lumière pulsée, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des dermatologues de renom pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 2 000 femmes.
Récompenses
4.0
sur 6
108
Avis
81%
recommandent ce produit
lolita22222
01/04/2016
France
je le recommande vivement
je suis de type maghrébine, peau blanche et poilue. résultat dès les premières séance et maintenant au bout de 11 mois d'utilisation, ma pilosité à diminué de 90%. je suis ravie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea Precision SC2006/12 Plus Corps et Visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea Precision SC2006/12 Plus Corps et Visage
Syam
20/10/2015
France
Ce produit est révolutionnaire !
Apres 1 an d'utilisation je suis plus qu'heureuse du résultat,sans douleur pratique,je me flash quand je veux byebye les poils tout moche. Seul petit ic la batterie mais je suis persuader que la prochaine generation n'aura plus ce petit default,après si on s'organise bien un petit dimanche pour faire tout le corp 1 foi par moi c'est pas la fin du monde,comparer a la cire qui en met partout et le sucre qui fond trop vite et colle et arrache littéralement la peau,moi je me flash et c'est genial!!! Merci ce produit est au top!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea Precision SC2006/12 Plus Corps et Visage
Oui, je recommande ce produit
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bagne
17/05/2015
France
Performant
Bluffant !! cela fait 3 fois que je l'utilise et en 15 jours les poils n'ont pas encore repoussés sur les aisselles et demie-jambes. je n'ai pas encore utilisé l'appareil sur le visage, je voulais voir l'effet sur le corps. Indolore. Hyper contente de mon achat. certes difficile de flasher le genou mais vu l'effet sur tout le reste du corps c'est génial. Dommage qu'il ne soit pas sur secteur car en effet en flashant à 5 l'autonomie est réduite mais peu importe l'avantage est que l'on est chez soit !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea Precision SC2006/12 Plus Corps et Visage
Oui, je recommande ce produit
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