Gebruik de Lumea nu 3 maanden en begin al echt resultaat te zien. Mijn oksels zijn al bijna haar vrij!! Je moet er een beetje handigheid in krijgen en het is zo gepiept (geflitst)! Heel fijn ook dat de Lumea zelf aangeeft wanneer de volgende flits gegeven kan worden en als hij niet in de goede stand staat op de huid. Kan ook zeggen dat het geheel pijnloos is (bij mij dan, weet hoe het voelt als je het in een salon laat doen :-( ). Het apparaat word wel wat warmer als je er veel mee doet, bijv. oksels, bikinilijn en benen alles in een keer, dat voel je dan wel maar het is absoluut niet pijnlijk. Erg prettig om dit in je eigen omgeving te doen!!! Een minpuntje is aan de hoge prijs... Maar ik weet wel had ik de Lumea maar eerder gekocht!