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Arrêté
Pour le corps uniquement
15 minutes pour les demi-jambes
Durée de vie <gt/>100 000 flashs
Cordon extra-long
Philips Lumea envoie de légères impulsions lumineuses à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et prévient sa repousse. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour.
Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances toutes les 2 semaines. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement les séances lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse.
Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière pulsée, utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des experts de la peau renommés pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 2 000 utilisateurs.
Récompenses
4.2
sur 6
1610
Avis
89%
recommandent ce produit
Meuh
11/02/2023
België
Acheteur vérifié
Fonctionne parfaitement
Après déjà deux séances, des zones de poils avaient disparues. Et ici, après 4 séance je n’ai presque plus de poils aux aisselles alors que je devais me raser max tous les deux jours. Poils fort diminué également aux jambes. Ravie de cet achat, je ne pensais pas qu’il marcherait aussi bien ! En espérant que cela va rester comme cela sur la durée :)
Avantages
Sans douleur
Contre
Long
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Épilateur à lumière pulsée
FlorenceF
18/01/2019
België
Top top top
Cet épilateur a changé à vie, à dieu les poils, quel bonheur ! Il est simple à utiliser, ne fait pas mal’et Fonctionne bien. Déjà presque plus de poils après quelques mois d’utilisation. Le plus est l’appli Qui me rappelle mes séances, même mon copain s’y mis! :-)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI924/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI924/00 Épilateur à lumière pulsée
Lila
16/01/2019
België
Excellent produit
10/10 j’ai adoré et vraiment ce produits tien ces promesse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 Épilateur à lumière pulsée