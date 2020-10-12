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  • De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen
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  • De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen
  • De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen
  • De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen
  • De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen
  • De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen
  • De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen
  • De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen
  • De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen
  • De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen
  • De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen
  • De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen
  • De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen
  • De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen
  • De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen

Niet meer leverbaar

Lumea EssentialIPL Lichtontharing

SC1991/00

4.2
| (1610) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

1 Prijs

De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen
Philips Lumea IPL verricht wonderen om teruggroei van haar op het lichaam te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.
Bekijk alle voordelen

voor een gladde huid thuis

De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen

  • Alleen voor gebruik op het lichaam

  • Behandeling onderbenen in 15 minuten

  • Levensduur &lt;gt/>100.000 lichtpulsen

  • Extra lang snoer

Elke dag een zijdezachte huid

Elke dag een zijdezachte huid

Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.

Moeiteloos en effectief

Moeiteloos en effectief

Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier tweewekelijkse behandelingen. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.

Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken

Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken

Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612375

Recensies

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4.2

van 5

1610

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

12/10/2020

België

België

Geverifieerde koper

Philips lumia

Goede techniek , werkt 6 maanden lang en is de beste op de markt !!!!! Bedankt

Voordelen

Laser

Nadelen

6 mnd

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-ontharingsapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-ontharingsapparaat

26/07/2020

België

België

Geverifieerde koper

Hier ben ik heel blij mee!

Na lang getwijfel toch maar deze Phillips Lumea aangekocht en nog geen moment spijt van gehad. Ik ben heel tevreden met het resultaat na 4 maal gelaserd te hebben. Vooral oksels zijn bijna haarloos, benen veel minder beharing enkel bikini een minder resultaat maar blijf toch door laseren. Stevig, mooi en makkelijk in gebruik! Ook superhandig met de app, waar je herinnert wordt wanneer een volgende laserbeurt nodig is. Top!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-ontharingsapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-ontharingsapparaat

06/03/2020

België

België

Geverifieerde koper

Verrassend tevreden

Makkelijk en licht te hanteren. De gewenste intensiteit kan makkelijk aangepast worden. Ik doe er mijn oksels, benen en bikinilijn mee. Na het tweede gebruik merkte ik opmerkelijk minder haartjes op. Ik heb zwarte haren op mijn benen dus die vallen goed op. Voordien moest ik zo goed als wekelijks epileren wou ik volledig haarvrij blijven. Nu zitten er telkens 2 weken tussen de behandelingen en heb ik amper haartjes die ik moet epilieren. Dus ben best blij met dit resultaat.

Voordelen

licht, klein, vlot in hanteren

Nadelen

voorlopig nog geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-ontharingsapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-ontharingsapparaat

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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