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Niet meer leverbaar
Alleen voor gebruik op het lichaam
Behandeling onderbenen in 15 minuten
Levensduur <gt/>100.000 lichtpulsen
Extra lang snoer
Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.
Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier tweewekelijkse behandelingen. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.
Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.
Prijzen
4.2
van 5
1610
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Kaatjen
12/10/2020
België
Geverifieerde koper
Philips lumia
Goede techniek , werkt 6 maanden lang en is de beste op de markt !!!!! Bedankt
Voordelen
Laser
Nadelen
6 mnd
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-ontharingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-ontharingsapparaat
Vatje
26/07/2020
België
Geverifieerde koper
Hier ben ik heel blij mee!
Na lang getwijfel toch maar deze Phillips Lumea aangekocht en nog geen moment spijt van gehad. Ik ben heel tevreden met het resultaat na 4 maal gelaserd te hebben. Vooral oksels zijn bijna haarloos, benen veel minder beharing enkel bikini een minder resultaat maar blijf toch door laseren. Stevig, mooi en makkelijk in gebruik! Ook superhandig met de app, waar je herinnert wordt wanneer een volgende laserbeurt nodig is. Top!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-ontharingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-ontharingsapparaat
Jules82
06/03/2020
België
Geverifieerde koper
Verrassend tevreden
Makkelijk en licht te hanteren. De gewenste intensiteit kan makkelijk aangepast worden. Ik doe er mijn oksels, benen en bikinilijn mee. Na het tweede gebruik merkte ik opmerkelijk minder haartjes op. Ik heb zwarte haren op mijn benen dus die vallen goed op. Voordien moest ik zo goed als wekelijks epileren wou ik volledig haarvrij blijven. Nu zitten er telkens 2 weken tussen de behandelingen en heb ik amper haartjes die ik moet epilieren. Dus ben best blij met dit resultaat.
Voordelen
licht, klein, vlot in hanteren
Nadelen
voorlopig nog geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-ontharingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-ontharingsapparaat