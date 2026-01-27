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  • Précision supérieure*, confort personnalisé
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Arrêté

Shaver series 9000Rasoir électrique 100 % étanche

S9986/59

4.4
| (2375) Avis | 87% recommandent ce produit
Précision supérieure*, confort personnalisé
Ce rasoir à IA ultra-intelligent est incroyablement confortable. Obtenez des informations en temps réel sur votre pression de rasage afin de protéger votre peau tout en vous rasant de plus près, même si vous avez une barbe de 5 jours. Il détecte, guide et s'adapte aux particularités de votre visage.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

avec la technologie SkinIQ

Précision supérieure*, confort personnalisé

  • Capteur Pressure Guard

  • Lames Dual SteelPrecision

  • Testé dermatologiquement

  • Têtes flexibles 360-D

Vous aide à vous raser avec une pression optimale

Vous aide à vous raser avec une pression optimale

Il est essentiel d'exercer la bonne pression pour obtenir un rasage de près qui respecte la peau. Les capteurs avancés du rasoir détectent la pression que vous exercez et le voyant innovant vous indique lorsque vous appuyez trop fort ou trop peu. Pour un rasage personnalisé optimal.

Précision avancée, pour un rasage de plus près*

Précision avancée, pour un rasage de plus près*

Les lames Dual SteelPrecision réalisent jusqu'à 150 000 coupes par minute, pour un rasage de près. Les 72 lames hautes performances auto-affûtées sont fabriquées en Europe.

Le capteur vous guide pour vous permettre d'améliorer votre technique et de réduire le nombre de passages

Le capteur vous guide pour vous permettre d'améliorer votre technique et de réduire le nombre de passages

La technologie de détection des mouvements analyse votre rasage et vous guide pour vous permettre d'acquérir une technique plus efficace par le biais de notre application GroomTribe. Après seulement trois rasages, la majorité des hommes ont amélioré leur technique de rasage et réduit le nombre de passages**.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

2375

Avis

87%

recommandent ce produit

27/01/2026

België

België

Acheteur vérifié

Très bien

Très bien ! Ergonomique et agréable au rasage. Je recommande.

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9208/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9208/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

21/12/2025

België

België

Acheteur vérifié

Excellents produit

D'une efficacité incroyable, facile d'entretien, parfait quoi ?

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

01/10/2025

België

België

Acheteur vérifié

Excellent produit

Excellent produit fonctionne très bien j en suis très satisfait.

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9202/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

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Mentions légales

  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. par rapport au modèle précédent Philips Series S9000

  2. D'après les utilisateurs du Philips Series S7000 et de l'application GroomTribe en 2019

  3. * Par rapport au matériau sans revêtement

  4. * * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche