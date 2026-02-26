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Arrêté
Lames SteelPrecision
Capteur Power Adapt
Têtes flexibles 360-D
Tondeuse rétractable intégrée
Puissantes et respectueuses de la peau, les 45 lames auto-affûtées SteelPrecision de ce rasoir Philips peuvent effectuer jusqu'à 90 000 coupes par minute pour plus de poils coupés par passage**, et une finition nette et confortable.
Ce rasoir électrique est équipé d'un capteur intelligent de pilosité faciale qui détecte la densité des poils 125 fois par seconde. Cette technologie ajuste automatiquement la puissance de coupe pour vous procurer un rasage en douceur et sans effort.
Conçu pour suivre les contours de votre visage, ce rasoir électrique Philips est doté de têtes entièrement flexibles qui pivotent à 360° pour un rasage impeccable et confortable.
4.3
sur 6
3606
Avis
86%
recommandent ce produit
Mch72
26/02/2026
België
Acheteur vérifié
excellent rasoir
Je suis ravis de ce rasoir, supérieur a d'autre marque a conseillé .
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5884/69 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5884/69 Rasoir électrique 100 % étanche
scorpionb
11/01/2026
België
Acheteur vérifié
Neuf contre vieux
La coupe est plus douce et plus grande que mon ancien 7000. La méthode de charge est aussi plus facile, pas besoin du support avec les contacts sur les côtés et nettoyage plus facile aussi. Pour ie moment, rien que du positif.
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/35 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/35 Rasoir électrique 100 % étanche
Bobby 55
13/12/2025
België
Acheteur vérifié
Pour un rasage parfait....
Tout est parfait. 10 sur 10 ou 100 sur 100....Pour un rasage parfit
Avantages
rasage parfait et doux
Contre
0
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Tests comparatifs avec le Philips Series 3000.